Витебск в ожидании транспортного коллапса: Полоцкий путепровод закроют на реконструкцию

В понедельник, 5 ноября, в Витебском горисполкоме пройдет специальная пресс-конференция на тему «Реконструкция Полоцкого путепровода», в которой примут участие заместитель председателя Витебского горисполкома Сергей Соглаев, представители проектных, строительных и транспортных организаций, сотрудники госавтоинспекции.









Мост Металлистов шириной всего 14 метров, и имеет только две полосы в обе стороны.

Параллельно появилась официальная информация, что с 5 по 9 ноября закроют на ремонт соседний путепровод Металлистов. Об этом порталу TUT.BY рассказали в Витебском горисполкоме. На эти дни движение по нему остановится как для транспорта, так и для пешеходов. Ожидается, что на период реконструкции Полоцкого путепровода именно эта развязка возьмет на себя основной транспортный поток западной части города.









Трамвай на улице Титова.

Как это будет выглядеть на деле, пока неизвестно, так как уже сейчас на этом мосту иногда образуются заторы. А вскоре по нему пойдет транспорт и с двух других направлений: улицы Титова и Ленинградского проспекта.

«Теперь разрабатывается схема, как это все будет. Давайте мы договоримся, если разработаем схему – все сообщим СМИ», – рассказал Belsat.eu Валентин Цветков, первый заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета.

Сейчас Полоцкий путепровод находится в аварийном состоянии и давно требует продолжения реконструкции, которая началась еще в 2012 году.





Следы первой попытки реконструкции моста в 2012 году.

Однако жители Витебска озабочены тем, что восстановление работ на мосту может привести к прекращению трамвайного движения в сторону обоих городских вокзалов и улицы Титова. А это четыре трамвайных маршрута: №4, №6, №8 и №9.

Еще в августе этого года появились слухи, что в скором времени трамвай, как вид транспорта, полностью исчезнет с улиц города. Однако тогда руководство филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска» опровергло эту информацию.

Теперь же в анонимных беседах сотрудники трамвайного управления утверждают, что уже 13 ноября начнется демонтаж трамвайного полотна по улице Титова, который должен завершиться к началу весны.

«Пару дней назад к нам приехало руководство Облавтотранс вместе с Николаем Шерстнёвым (председатель Витебского облисполкома). На совещании нам сказали, что трамвай для города нерентабельный и что от него могут отказаться полностью», – рассказал «Белсат» один из сотрудников трамвайного управления.



Правдивая ли эта информация, пока неизвестно. Однако показательным является тот факт, что буквально на днях сменилось руководство филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска». Предприятие возглавил директор витебского автовокзала Сергей Медведев. Об этом написано на сайте организации.

Пока очевидно одно: с началом строительных работ на Полоцком путепроводе жителям запада Витебска станет труднее добираться до других районов города.

