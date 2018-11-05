Призрак мальчика из-под Гродно: неупокоенная душа или хрономираж?

Белсат. Далее одна из них рассказала об истории своему мужу, а тот, увеличив силуэт мальчика на фото и распечатав, пошел к Владимиру Кислому, который был знаком со многими священниками, потому что реставрировал иконы — а вдруг что подскажет? Охваченные ужасом, так как рядом не было ни души, женщины побежали из леса, но потом вернулись: почему-то решили положить на то место плитку шоколада, рассказываетДалее одна из них рассказала об истории своему мужу, а тот, увеличив силуэт мальчика на фото и распечатав, пошел к Владимиру Кислому, который был знаком со многими священниками, потому что реставрировал иконы — а вдруг что подскажет?





«Я обратился к Юзефу Макарчику, — рассказывает Владимир, — на тот момент он был настоятелем францисканского костела и одним из нескольких дипломированных экзорцистов в стране. Вскоре на рассвете мы поехали на то место и о. Юзеф провел специальную мессу. По его версии, это могла быть неупокоенная душа мальчика…»





По словам Владимира, лес Пышки вообще очень странное и беспокойное место. Рядом с Неманом — заброшенное кладбище, а в 1939-41 гг., как рассказывали старожилы, большевики устраивали в лесу расстрелы. Да и в самом Немане мало ли кто когда тонул?









Отец Андрей Крот: «Это не шуточки!»





Поговорить с монахом-францисканцем Юзефом Макарчиком нам не удалось — в течение длительного времени он уже не служит в Гродно, а живет и работает в Вильнюсе. Зато случай прокомментировал священник прихода Матери Божьей Фатимской о. Андрей Крот:





«Лучше воспринять это серьезно, это не шуточки! Чтобы не попасть в опасность с какими-то неизвестными силами, лучше предостеречься. Как? Если есть даже подозрение относительно деятельности невидимых сил — следует обратиться к священнику. Он даст компетентный совет, освятит помещение, где происходят странные вещи, или направит к экзорцисту. Это особый священник, который может служить экзорцизмы — службы для изгнания злых духов».





По словам о. Андрея, он лично с подобными случаями не сталкивался, но слышал от коллег-священников такие истории. В целом же свой экзорцист есть в каждой католической епархии, которых в Беларуси четыре, например, в Гродненской это о. Чеслав Павлюкевич (д. Рось). Есть такие служители и у православных, только под другим названием.





Хрономираж или «нестертые файлы» прошлого





Сам фрагмент фото с силуэтом мальчика Владимир Кислый хранит и по сей день. Много общаясь со священниками, он слышал множество подобных историй. Например, настоятель одного из гродненских костелов рассказывал ему о фото со свадьбы, где над молодыми нависала звериная морда с жуткой гримасой… И если на пленочных фото еще возможно наслоение кадров, то на цифровых — это просто исключено.



