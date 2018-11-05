ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Призрак мальчика из-под Гродно: неупокоенная душа или хрономираж?

05.11.2018 21:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Если на пленочных фото еще возможно наслоение кадров, то на цифровых — это просто исключено.

Ранней весной две женщины гуляли в лесопарке Пышки на окраине Гродно. Параллельно фотографировали друг друга на цифровой фотоаппарат. Не доходя до Немана, но уже пройдя танцплощадку, сделали очередной снимок, но рядом с фигурой оказалось странное пятно… Увеличили это пятно – и ужаснулись: это был силуэт мальчика с вытянутой рукой.



Охваченные ужасом, так как рядом не было ни души, женщины побежали из леса, но потом вернулись: почему-то решили положить на то место плитку шоколада, рассказывает Белсат. Далее одна из них рассказала об истории своему мужу, а тот, увеличив силуэт мальчика на фото и распечатав, пошел к Владимиру Кислому, который был знаком со многими священниками, потому что реставрировал иконы — а вдруг что подскажет?

«Я обратился к Юзефу Макарчику, — рассказывает Владимир, — на тот момент он был настоятелем францисканского костела и одним из нескольких дипломированных экзорцистов в стране. Вскоре на рассвете мы поехали на то место и о. Юзеф провел специальную мессу. По его версии, это могла быть неупокоенная душа мальчика…»

По словам Владимира, лес Пышки вообще очень странное и беспокойное место. Рядом с Неманом — заброшенное кладбище, а в 1939-41 гг., как рассказывали старожилы, большевики устраивали в лесу расстрелы. Да и в самом Немане мало ли кто когда тонул?


Отец Андрей Крот: «Это не шуточки!»

Поговорить с монахом-францисканцем Юзефом Макарчиком нам не удалось — в течение длительного времени он уже не служит в Гродно, а живет и работает в Вильнюсе. Зато случай прокомментировал священник прихода Матери Божьей Фатимской о. Андрей Крот:

«Лучше воспринять это серьезно, это не шуточки! Чтобы не попасть в опасность с какими-то неизвестными силами, лучше предостеречься. Как? Если есть даже подозрение относительно деятельности невидимых сил — следует обратиться к священнику. Он даст компетентный совет, освятит помещение, где происходят странные вещи, или направит к экзорцисту. Это особый священник, который может служить экзорцизмы — службы для изгнания злых духов».

По словам о. Андрея, он лично с подобными случаями не сталкивался, но слышал от коллег-священников такие истории. В целом же свой экзорцист есть в каждой католической епархии, которых в Беларуси четыре, например, в Гродненской это о. Чеслав Павлюкевич (д. Рось). Есть такие служители и у православных, только под другим названием.

Хрономираж или «нестертые файлы» прошлого

Сам фрагмент фото с силуэтом мальчика Владимир Кислый хранит и по сей день. Много общаясь со священниками, он слышал множество подобных историй. Например, настоятель одного из гродненских костелов рассказывал ему о фото со свадьбы, где над молодыми нависала звериная морда с жуткой гримасой… И если на пленочных фото еще возможно наслоение кадров, то на цифровых — это просто исключено.



«Интересно, что мальчик на фото в старосветской одежде, — продолжает Кислый. — Кто знает, может, это хрономираж? Картинка из прошлого, «записанная» определенной территорией — ровно так же, как вы записываете информацию на диск, стираете, но фрагменты могут оставаться… Все это тайны невидимого мира, которые мы не можем понять…

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если на пленочных фото еще возможно наслоение кадров, то на цифровых — это просто исключено.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика