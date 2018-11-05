Велосипедист столкнулся с запряженной лошадьми каретой в центре Петербурга

Велосипедист получил трамвы, столкнувшись на Дворцовой площади в Петербурге с каретой.

Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД региона в понедельник, около 17:10 на Дворцовой площади, 10 произошло столкновение грузовой повозки, которой управляла женщина 1984 года рождения, и велосипедиста 1987 года рождения.

В результате ДТП здоровью велосипедиста причинен средний вред, проводится проверка, говорится в сообщении.

Из опубликованных в сети фотографий следует, что велосипедист оказался под колёсами туристической кареты, запряжённой лошадьми. Мужчине была оказана медицинская помощь.