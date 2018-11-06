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Резервный состав БГК проиграл "Загребу" в SEHA-лиге
Гандболисты БГК имени Мешкова, выступая резервным составом, проиграли в гостях хорватскому «Загребу» в матче SEHA-лиги. Это четвертое поражение брестчан в пяти последних поединках турнира.
«Загреб» — БГК им. Мешкова — 29:24 (13:10).
6 ноября. Загреб.
«Загреб»: Ристанович, Кастелич; Эреш, Вистороп, Мраковчич (2), Контрец (1), Бурич (4), Сршен (2), Хорват (8/3), Поточник, Равнич, Джереми, Мандич (5), Хрстич (1), Бичанич (6), Векич
БГК: Черепенько, Бобко, Корсак; Будейко (4), Ященко (7), Бочко (4/3), Вергейчик, Пилюк (2), Датчук, Мочалов (3/2), Дорофеев, Томашук, Куран (4/1), Силко.
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Гандболисты БГК имени Мешкова, выступая резервным составом, проиграли в гостях хорватскому "Загребу" в матче SEHA-лиги. Это четвертое поражение брестчан в пяти...
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