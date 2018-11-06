ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Резервный состав БГК проиграл "Загребу" в SEHA-лиге

06.11.2018 23:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гандболисты БГК имени Мешкова, выступая резервным составом, проиграли в гостях хорватскому «Загребу» в матче SEHA-лиги. Это четвертое поражение брестчан в пяти последних поединках турнира.


Фото: bgk-meshkova.com

«Загреб» — БГК им. Мешкова — 29:24 (13:10).

6 ноября. Загреб.

«Загреб»: Ристанович, Кастелич; Эреш, Вистороп, Мраковчич (2), Контрец (1), Бурич (4), Сршен (2), Хорват (8/3), Поточник, Равнич, Джереми, Мандич (5), Хрстич (1), Бичанич (6), Векич

БГК: Черепенько, Бобко, Корсак; Будейко (4), Ященко (7), Бочко (4/3), Вергейчик, Пилюк (2), Датчук, Мочалов (3/2), Дорофеев, Томашук, Куран (4/1), Силко.


Фото: bgk-meshkova.com
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболисты БГК имени Мешкова, выступая резервным составом, проиграли в гостях хорватскому "Загребу" в матче SEHA-лиги. Это четвертое поражение брестчан в пяти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Общественный транспорт в Минске 7 ноября будет работать по графику воскресенья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Свислочская газета
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика