В Ивье на реке Ивенка открыли новый мост

Мост 19-го века, построенный на реке Ивенка, стал мостом века 21-го. 6 ноября в полдень состоялось торжественное его открытие.





В числе почетных гостей: председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак, генеральный директор коммунального проектно-ремонтного строительного унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» Дмитрий Волкович, директор филиала «Автомост» коммунального проектно-ремонтного строительного унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» Олег Шумин, настоятель православного храма Святого мученика Гавриила Белостокского, Слуцкого протоиерей благочинный по Ивьевской округе Вячеслав Пашкевич, имам мусульманской общины города Ивье Адам Сулейманович Радецкий, священнослужитель костела Святых апостолов Петра и Павла ксендз Артур.





















Почетные гости высказали благодарность всем, кто здесь трудился. "Красную ленточку" перерезали председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак, генеральный директор коммунального проектно-ремонтного строительного унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» Дмитрий Волкович, заместитель председателя Ивьевского райисполкома Владимир Кузьмич. После официального открытия первым водителем, пересекшим мост, стал председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак.







