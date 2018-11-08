- Провели достойный матч, за него нам точно будет не стыдно. При чуть большем везении могли надеяться на что-то большее, чем поражение с минимальным счетом.





- Вы провели этот матч в новом статусе…





- Да, так получилось, что утром жена позвонила и сообщила, что родила дочку. Я был окрылен. Поэтому перед игрой мысли немного путались. Поэтому я сейчас спешу к семье. Как назовем девочку, еще будем решать. 2500 грамм, 47 сантиметров.



