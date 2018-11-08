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Егор Филипенко: утром жена позвонила и сообщила, что родила дочку. Я был окрылен, поэтому перед игрой с "Челси" мысли немного путались
Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал поражение в матче Лиги Европы от "Челси" (0:1).
- Провели достойный матч, за него нам точно будет не стыдно. При чуть большем везении могли надеяться на что-то большее, чем поражение с минимальным счетом.
- Вы провели этот матч в новом статусе…
- Да, так получилось, что утром жена позвонила и сообщила, что родила дочку. Я был окрылен. Поэтому перед игрой мысли немного путались. Поэтому я сейчас спешу к семье. Как назовем девочку, еще будем решать. 2500 грамм, 47 сантиметров.
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Егор Филипенко: утром жена позвонила и сообщила, что родила дочку. Я был окрылен, поэтому перед игрой с "Челси" мысли немного путались
Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал поражение в матче Лиги Европы от "Челси" (0:1).
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