﻿ Егор Филипенко: утром жена позвонила и сообщила, что родила дочку. Я был окрылен, поэтому перед игрой с "Челси" мысли немного путались. 21.by
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Егор Филипенко: утром жена позвонила и сообщила, что родила дочку. Я был окрылен, поэтому перед игрой с "Челси" мысли немного путались

09.11.2018 07:15 — Разное | Партизан  
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал поражение в матче Лиги Европы от "Челси" (0:1).

- Провели достойный матч, за него нам точно будет не стыдно. При чуть большем везении могли надеяться на что-то большее, чем поражение с минимальным счетом.

- Вы провели этот матч в новом статусе…

- Да, так получилось, что утром жена позвонила и сообщила, что родила дочку. Я был окрылен. Поэтому перед игрой мысли немного путались. Поэтому я сейчас спешу к семье. Как назовем девочку, еще будем решать. 2500 грамм, 47 сантиметров.


 
 
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал поражение в матче Лиги Европы от "Челси" (0:1).
 
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