С 2019 года белорусы смогут беспошлинно ввозить в страну товар на 500 евро. Сейчас — 1500 евро

В странах ЕАЭС решили в очередной раз урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы. Так, с 1 января 2019 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. Сейчас лимиты составляют 1500 евро и 50 килограммов. Изменения предусмотрены решением Совета Евразийской экономической комиссии № 91 от 1 ноября 2018 года. Новые лимиты будут действовать для жителей всех 5 стран, которые входят в ЕАЭС, в том числе и для Беларуси.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта rusevik.ru

Новое решение Совета Евразийской экономической комиссии еще больше урезает лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования. С 1 января 2019 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. Сейчас лимиты составляют 1500 евро и 50 килограммов.

Новые лимиты будут действовать для жителей всех 5 стран, которые входят в ЕАЭС, в том числе и для Беларуси. Отметим, что верхнюю границу норм и беспошлинного ввоза товаров для физлиц, и лимиты на международные посылки сейчас устанавливает ЕЭК. Но страны, которые входят в ЕАЭС, могут снижать их на национальном уровне.

— Решение по снижению нормы — предложение российской стороны, которая выносила его на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии, — сообщили FINANCE.TUT.BY в Государственном таможенном комитете. — Республике Беларусь, как и всем остальным государствам-участникам ЕАЭС, необходимо исполнять новое решение комиссии. Согласно Таможенному кодексу, национальные законодательства могут только лишь ужесточать нормы, принятые ЕЭК.

Напомним, белорусы, которые ездят за границу не чаще раза в три месяца, могут провезти товар для личного пользования весом до 50 кг и стоимостью не выше 1500 евро. А те, кто ездит чаще, — на 20 кг и 300 евро.

Кроме того, в Беларуси могут пересмотреть лимиты на посылки из-за границы. В октябре этого года министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган сообщал , что порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях в Беларусь может быть увеличен.

«Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства», — заявил министр.

С 14 апреля 2016 года максимальная сумма посылок в Беларуси ограничена 22 евро и 10 килограммами в месяц (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.