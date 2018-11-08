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С какой скоростью можно ехать в тумане?
09.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Главное условие безопасного движения в тумане – правильно выбранная скорость. Она должна быть такой, чтобы тормозной путь не превышал расстояния видимости.
Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.
Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома напоминает: максимально допустимый показатель скорости определяется видимостью в направлении движения. Если вы четко видите дорогу на расстоянии 40-45 метров, то скорость автомобиля будет безопасной, если она не превышает 50 км/час. Если видимость втрое меньше, то безопасная скорость – не более 25 км/час.
Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.
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Главное условие безопасного движения в тумане – правильно выбранная скорость. Она должна быть такой, чтобы тормозной путь не превышал расстояния...
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