Лавров прокомментировал шпионский скандал с Австрией

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РИА «Новости»

Глава ведомства отметил, что узнал о случившемся перед переговорами с министром иностранных дел Союза Коморских островов, которая прошла утром в пятницу, 9 ноября, в Москве, и его эта информация «неприятно удивила».сказал он на пресс-конференции с журналистами.считает, что Австрия должна была напрямую адресовать свои подозрения России. Он подчеркнул, что привлечет внимание австрийского посла к тому, как нужно действовать в таких ситуациях.— добавил он.Глава внешнеполитического ведомства посоветовал следовать нормам международного общения, разбираясь в ситуации с задержанным в Австрии экс-полковником.​Ранее газета Krone Zeitung сообщила о разоблачении российского агента, который более 20 лет работал в штабе австрийской армии на «незаметном посту» и передавал в Москву секретные данные о Военно-воздушных силах республики, артиллерийских системах, докладывал о ситуации с мигрантами и составлял характеристики на многих высокопоставленных офицеров. По информации издания, мужчина, дослужившийся до чина полковника, получил за свою работу € 300 тыс.После появления информации об этом глава МИД Австрии, на свадьбу которой в августе приезжал президент Владимир Путин, отменила свой запланированный на декабрь визит в Россию. Канцлер республикизаявил, что шпионаж на территории Австрии недопустим.