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Лавров прокомментировал шпионский скандал с Австрией

09.11.2018 18:25 — Разное | UDF  
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг предполагаемого российского агента, работавшего в армии Австрии 20 лет и сотрудничавшего с Москвой, заявил, что в Вене занимаются микрофонной, а не традиционной дипломатией, передает РИА «Новости».

Глава ведомства отметил, что узнал о случившемся перед переговорами с министром иностранных дел Союза Коморских островов Мохамедом Эль-Амин Суэфом, которая прошла утром в пятницу, 9 ноября, в Москве, и его эта информация «неприятно удивила».

«Испокон веков было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений», — сказал он на пресс-конференции с журналистами.

Сергей Лавров считает, что Австрия должна была напрямую адресовать свои подозрения России. Он подчеркнул, что привлечет внимание австрийского посла к тому, как нужно действовать в таких ситуациях.

«В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, мегафонной дипломатии, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно», — добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства посоветовал следовать нормам международного общения, разбираясь в ситуации с задержанным в Австрии экс-полковником.​

Ранее газета Krone Zeitung сообщила о разоблачении российского агента, который более 20 лет работал в штабе австрийской армии на «незаметном посту» и передавал в Москву секретные данные о Военно-воздушных силах республики, артиллерийских системах, докладывал о ситуации с мигрантами и составлял характеристики на многих высокопоставленных офицеров. По информации издания, мужчина, дослужившийся до чина полковника, получил за свою работу € 300 тыс.

После появления информации об этом глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой в августе приезжал президент Владимир Путин, отменила свой запланированный на декабрь визит в Россию. Канцлер республики Себастьян Курц заявил, что шпионаж на территории Австрии недопустим.

 
 
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Глава МИД России заявил, что в Вене занимаются микрофонной, а не традиционной дипломатией.
 
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Светлы шлях
Единство
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