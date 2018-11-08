На Беларусь приходится 44% литовской контрабанды сигарет









На долю беларусской границы приходится 44% контрабандных сигарет, задержанных таможней Литвы. На границе с Россией остановлено 17% от общего числа выявленой контрабанды табачных изделий.





Delfi . Всего за девять месяцев таможня задержала 4 млн. пачек или 80 млн. сигарет и 93 тонны нелегального табака на общую сумму почти в 15 млн. евро, сообщает





Издание отмечает, что среди сигарет с акцизными марками преобладает беларусская продукция. Всего же с акцизными марками было задержано 54% контрабанды. 46% сигарет никак не маркированы.





По данным агентства Nielsen, в Литве нелегальный табак занимает 16,5% на рынке. В сравнении с прошлым годом его доля снизилась на 3,1 п.п.





Надо отметить, что в борьбу с контрабандой сигарет вовлечены не только литовские, но и беларусские пограничные и таможенные службы. В этом году несколько крупных партий были задержаны беларусской стороной. Например, в начале октября Госпогранкомитет обнаружил 35 тыс. пачек сигарет, спрятанных в вагонах с калийными удобрениями.