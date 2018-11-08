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США не добиваются "холодной войны" с Китаем - Помпео

09.11.2018 21:18 — Разное | Интерфакс  
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США не намерены начинать "холодную войну" с КНР, а лишь хотят от Пекина "ответственного и честного" поведения, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Такие заявления прозвучали после второго раунда американо-китайского диалога по вопросам дипломатии и безопасности с участием М.Помпео и шефа Пентагона Джеймса Мэттиса с американской стороны, и члена политбюро ЦК компартии Китая, начальника канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яна Цзечи и министра обороны КНР Вэй Фэнхэ.

"Соединенные Штаты не стремятся к "холодной войне" (с Китаем - ИФ) или к политике сдерживания в отношении Китая. Вместо этого мы хотим удостовериться в том, что Китай действует ответственно и честно. Это в интересах безопасности и процветания обеих наших стран", - сказал он на итоговой пресс-конференции в пятницу.

М.Помпео выразил надежду, что этой цели послужит как завершившаяся в пятницу встреча, так готовящиеся переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

В качестве примеров успешного сотрудничества США и КНР М.Помпео назвал принятие резолюций СБ ООН по КНДР.

"Также (на встрече - ИФ) я выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Китаем в отношении иранской ядерной и ракетной программ, а также другой враждебной деятельности (Ирана - ИФ)", - отметил он.

Он добавил, что в этом контексте с китайской стороной обсуждался вопрос снижения "до нуля" иранской прибыли от экспорта нефти.

 
 
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США не намерены начинать "холодную войну" с КНР, а лишь хотят от Пекина "ответственного и честного" поведения, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
 
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