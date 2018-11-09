﻿ На выходных ограничат движение по улицам Бельского и Червякова. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На выходных ограничат движение по улицам Бельского и Червякова

09.11.2018 22:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В выходные из-за ремонта дорог будет ограничено движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На выходных ограничат движение по улицам Бельского и Червякова

Улицу Бельского будут асфальтировать, а на Червякова будут ремонтировать теплотрассу. Движение общественного транспорта изменят. Водителям и пассажирам придётся скорректировать привычный маршрут.

На выходных ограничат движение по улицам Бельского и Червякова
Новости по теме

Новые правила перевозок в общественном транспорте: что изменилось?

Общественный транспорт в Минске 7 ноября будет работать по графику воскресенья

По трамвайной ветке к ЖД-вокзалу до 30 ноября можно ездить по проездным на автобус

В Минской области разработана новая стратегия развития пассажирских перевозок

Изучать историю при ожидании транспорта: пилотный проект запустили в Солигорске

Новые электробусы выпустят в Беларуси ко II Европейским играм. Показываем, как выглядят

Александр Лукашенко о студенческих льготах на проезд: «Я сторонник того, чтобы выделить средства напрямую вузу»

Реконструкцию трамвайных путей к вокзалу завершат до 1 ноября
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

Полицейские рассматривают нападение в Мельбурне как теракт

Крупный пожар стёр с лица земли американский город Парадайс

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

С 1 января для граждан стран ЕАЭС лимит ввоза товаров снизится до 500 евро

Новости экономики за 09.11.2018

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»

В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В выходные из-за ремонта дорог будет ограничено движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Улицу Бельского будут...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке на Голодеда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Свислочская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика