Пропала женщина из Пружан

Пропала Топорова (Каменева) Маргарита Борисовна (21.12.1961 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., г. Пружаны, ул. Октябрьская, д. 54а.



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Находилась в гостях по адресу: г. Брест, бульвар Космонавтов, д. 92, откуда 08.11.2018 года около 16:00 направилась домой, но дома так и не появилась. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.