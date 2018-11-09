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Пропала женщина из Пружан

10.11.2018 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пропала Топорова (Каменева) Маргарита Борисовна (21.12.1961 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., г. Пружаны, ул. Октябрьская, д. 54а.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60502.php

Пропала женщина из Пружан


Находилась в гостях по адресу: г. Брест, бульвар Космонавтов, д. 92, откуда 08.11.2018 года около 16:00 направилась домой, но дома так и не появилась. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

 
Теги: Брест
 
 
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Пропала Топорова (Каменева) Маргарита Борисовна (21.12.1961 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., г. Пружаны, ул. Октябрьская, д. 54а. Находилась в гостях по адресу:...
 
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