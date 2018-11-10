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Стала известна дата прощания с умершей после тяжёлой болезни артисткой Юлией Волчковой

11.11.2018 10:39 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. 10 ноября на 45 году жизни после тяжёлой болезни скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Об этом сообщается в Facebook Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.  

«Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой», – говорится в сообщении.  

Друзья и коллеги актрисы поделились своими переживаниями в соцсетях.  

«Известие повергло в шок: Юлечка Волчкова умерла! Воплощение женственности, красоты, изящества, элегантности! Юля не выносила свои обиды на общий просмотр. Лишь потемневшие глаза, да вдруг резкое всикдывание головы рассказывали о каком-то внутреннем монологе, о споре с обидчиками. Гордая женщина, она преодолевала боль и шла дальше», – вспомнил коллега по театру Пётр Миронов.  

«Весь день в горле стоит ком, и на глаза наворачиваются слёзы. Этот город, эта страна потеряли Человека, Женщину, Актрису. До сих пор не могу поверить, что она ушла – красивая, светлая, талантливая Юлия Волчкова. Почивай с миром, солнышко!», – выразил свои чувства актёр Киевского театра «Браво» Василий Зверев.  

Стала известна дата прощания с умершей после тяжёлой болезни артисткой Юлией Волчковой
Фото: instagram.com/volchkovay  

Юлия Волчкова родилась 29 августа 1974 года в Киеве. В 1995 году она окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. После выпуска Юлия пошла служить в Театр драмы и комедии.  

Актриса исполнила множество ролей в театре, но также снималась в фильмах и сериалах, среди которых «Роксолана, пленница султана», «Приятель покойника», «Колечко с бирюзой». В кинематографе женщина дебютировала в 1992 году в кинокартине «В той области небес…».  

«Прощание с Юлей Волчковой состоится в понедельник 12 ноября. 11:00 – 12:00 – в фойе Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. 13:00 – в церкви св. Вознесения, что на Байковом кладбище. 14:00 – в крематории», – сообщил на своей странице в Facebook режиссёр Иван Сауткин.  
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Украины. 10 ноября на 45 году жизни после тяжёлой болезни скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Об этом сообщается в Facebook Театра драмы и...
 
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