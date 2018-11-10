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Стала известна дата прощания с умершей после тяжёлой болезни артисткой Юлией Волчковой
Новости Украины. 10 ноября на 45 году жизни после тяжёлой болезни скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Об этом
«Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой», – говорится в сообщении.
Друзья и коллеги актрисы поделились своими переживаниями в соцсетях.
«Известие повергло в шок: Юлечка Волчкова умерла! Воплощение женственности, красоты, изящества, элегантности! Юля не выносила свои обиды на общий просмотр. Лишь потемневшие глаза, да вдруг резкое всикдывание головы рассказывали о каком-то внутреннем монологе, о споре с обидчиками. Гордая женщина, она преодолевала боль и шла дальше», –
«Весь день в горле стоит ком, и на глаза наворачиваются слёзы. Этот город, эта страна потеряли Человека, Женщину, Актрису. До сих пор не могу поверить, что она ушла – красивая, светлая, талантливая Юлия Волчкова. Почивай с миром, солнышко!», –
Юлия Волчкова родилась 29 августа 1974 года в Киеве. В 1995 году она окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. После выпуска Юлия пошла служить в Театр драмы и комедии.
Актриса исполнила множество ролей в театре, но также снималась в фильмах и сериалах, среди которых «Роксолана, пленница султана», «Приятель покойника», «Колечко с бирюзой». В кинематографе женщина дебютировала в 1992 году в кинокартине «В той области небес…».
«Прощание с Юлей Волчковой состоится в понедельник 12 ноября. 11:00 – 12:00 – в фойе Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. 13:00 – в церкви св. Вознесения, что на Байковом кладбище. 14:00 – в крематории», –
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Новости Украины. 10 ноября на 45 году жизни после тяжёлой болезни скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Об этом сообщается в Facebook Театра драмы и...
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