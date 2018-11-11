Вцепились в добычу: дорогой нефти пришел конец

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Министр энергетики Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ)заявил, что ОПЕК+ не будет продолжать наращивать добычу нефти в 2019 году. Об этом он сообщил на министерском мониторинговом комитете, заседание которого прошло 11 ноября в Абу-Даби.подчеркнул он на пресс-конференции. Впрочем, рекомендации по сокращению добычи нефти в следующем году комитет также не вынес.рассказал журналистам замминистра энергетики КазахстанаПри этом в итоговом коммюнике комитета подчеркивается, чтоВ этих условиях предложение сократить добычу выглядело вполне логичным. Накануне об этом говорили и сами члены мониторингового комитета. Так, министр нефти Оманав кулуарах заседания заверил журналистов, что большинство стран в ОПЕК+ поддерживают сокращение добычи.добавил министр.Стоит напомнить, что мониторинговый комитет не принимает окончательных решений. Наряду с техническим комитетом он был создан для контроля за выполнением сделки со сокращению добычи в рамках ОПЕК+. И если технический комитет отслеживает выполнение сделки на экспертном уровне, то министерский мониторинговый комитет обсуждает ситуацию на уровне глав профильных ведомств и дает рекомендации к министерской встрече представителей всех членов ОПЕК+, которые как раз и принимают решения о дальнейшей судьбе сделки.В состав министерского мониторингового комитета входят шесть министров: России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана. Администрируют работу комитета главы минэнерго России и Саудовской Аравии —Впрочем, аналитики в своих прогнозах изначально ориентируются на сводную позицию России и Саудовской Аравии как самых влиятельных игроков объединения. Нынешнее заседание мониторингового комитета также предваряла встреча Новака и аль-Фалеха.Перед министерским заседанием глава минэнерго РФ в беседе с журналистами сообщил, что сделка в нынешнем виде вполне может быть пролонгирована.— сказал он (цитата по ТАСС).— напомнил министрПри этом Новак не исключил возможность снижения добычи нефти в 2019 году.— сказал российский министр.А вот министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии заявил,что разговоры о снижении добычи пока преждевременны.— отметил аль-Фалех.При этом аль-Фалех признался, что в следующем месяце его страна снизит экспорт черного золота.— сказал он.Сделка между 23 странами ОПЕК+ действует с 2017 года. В Вене в 2016 году страны договорились о суммарном снижении добычи на 1,8 млн б/с. С начала 2018 года договор перевыполняется из-за существенного падения добычи в Венесуэле, Анголе, Иране на фоне санкций со стороны США и ряде других стран.С июня Россия, Саудовская Аравия и ряд других стран начали наращивать нефтедобычу, чтобы довести уровень исполнения сделки ОПЕК+ до 100% и сбалансировать ситуацию на рынке. Так, по итогам августа исполнение сделки составило 129%, в сентябре — 111%, в октябре, по предварительным данным, --104%.Наращивать добычу страны решили также на фоне обещания США ввести беспрецедентные санкции в отношении Тегерана, чтобы убрать с рынка весь объем иранской нефти. Эти новости добавили рынку нервозности и разогнали цены выше $85 за баррель.Ходили слухи о росте до $100. Вашингтон обвинял в происходящем ОПЕК, представители нефтедобывающих стран рекомендовали США обратить внимание на себя. Сами Соединенные Штаты при этом стали наращивать добычу темпами даже выше ранее озвученных амбициозных планов. А санкции в отношении Ирана, о которых было объявлено 5 ноября, в итоге оказались более сдержанными и предусматривали временное сохранение поставок иранской нефти ключевым ее покупателям. В итоге нефтяные котировки упали ниже $69 за баррель, а на рынке возникла опасность переизбытка предложения.Многие инвесторы ждали от встречи ОПЕК+ решений, прежде всего связанных со стабилизацией нефтяного рынка и удержания цен на нефть не ниже $70 за баррель, отмечает, эксперт «Международного финансового центра».Не исключено, что сдержанные выводы по итогам сегодняшней встречи опустят цены еще ниже.Многие эксперты и игроки рынка говорят, что 2019 год будет очень непредсказуемым для нефти. Во-первых, не очень понятно, что будет через три месяца отсрочки в отношении иранских санкций, будут ли держать США добычу на прежнем уровне, есть вопросы к спросу со стороны Китая — там в последнее время наметился спад, сколько в случае необходимости все же смогут восполнить на рынке Россия и Саудовская Аравия, сможет ли Венесуэла, как обещала, нарастить добычу и т. д.Что касается России, то Александр Новак пообещал, что пока в ноябре добыча нефти сохранится примерно на октябрьском уровне.— сказал он.