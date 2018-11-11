В Лиде «Пежо» влетел под балкон жилого дома. Водителя из авто доставали спасателей





11 ноября в 01-23 в центр оперативного управления лидским спасателям поступило сообщение о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля на улице Республиканской. Требовалась помощь по извлечению водителя из транспортного средства.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошло ДТП с участием легкового автомобиля Пежо-306. Водитель при движении въехал под балкон пятиэтажного жилого дома. В результате столкновения он был заблокирован элементами кузова. При помощи специального инструмента мужчину деблокировали и с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу, сообщает МЧС .

По предварительной информации, на улице Республиканской водитель «Пежо» не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль влетел под балкон пятиэтажного жилого дома.