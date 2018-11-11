SOS! В какой еще стране может быть преступная группа из одного подростка и приговор 10 лет?

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено двумя или более лицами, предварительно объединившимися в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности. Участники организованной группы несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали (Уголовный Кодекс, статья 18).





Так записано в законе. Но в правоприменительной практике Беларуси даже подобия этого нет.





Для примера: суд Минского района (судья А. Колобов) осудил на десять лет лишения свободы несовершеннолетнего Эмиля Островко. Приговор объявлен 20 июля 2018 года. В этот день 11-класснику исполнилось 17 лет 10 месяцев.





Осужден подросток за «преступление», совершенное в неустановленный судом день 2017 года.





Судья обвинил 16-летнего (на момент инкриминируемого преступления) школьника во вступлении в неизвестную правосудию устойчивую, управляемую организованную группу со стабильным составом. Однако в приговоре Колобов не упомянул ни одного участника стабильной группы, ни ее количественный состав, ни организатора-руководителя.





На скамье подсудимых организованную преступную группу представлял один-одинешенек несовершеннолетний школьник. Классика нынешнего белорусского правосудия!





В приговоре судья указывает, что «неустановленное на процессе лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы…». И на полутора листах формата А4 (в 53-х строчках) описывает деятельность руководителя группы.





Каким образом председательствующий на процессе Колобов это выяснил — остается только гадать. И какое отношение действия руководителя группы имеют к «рядовому» участнику?





Протокол допроса организатора-руководителя группы, также, как и его фамилия, в уголовном деле отсутствуют.





Из приговора: При достоверно неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, в достоверно неустановленный период времени, посредством неустановленного транспорта… осужденный школьник договорился с неустановленным лицом и приобрел наркотик (листы1-3 приговора).





Для судьи Колобова «не установлено» синоним «полностью доказано» (л.7 приговора). На л.8 приговора так и пишет: «наличие самой организованной группы установлено судом».





При стольких неустановленных обстоятельствах Эмиль Островко в судебном процессе от дачи показаний отказался. Но белорусским судьям это «до лампочки». Они исходят из незаконно добытых (от перепуганных арестом детей) досудебных показаний. Показаний, данных следователями, о авшими отпустить домой, если все расскажут.





11-классник добровольно все рассказал и показал!





В соответствии со статьей 63 УК (п.п. 2 и 3, части первой) чистосердечное раскаяние в совершенном действии, активное способствование раскрытию совершенного деяния, розыску запрещенных предметов — является обстоятельством для смягчения ответственности.





Судья Колобов этих обстоятельств, смягчающих по уголовному закону ответственность в деле «не заметил», и в приговоре не отразил (л.12 приговора).





* * *





Капитан Покора — старший следователь Минского районного отдела Следственного комитета — о своем обещании несовершеннолетнему школьнику тут же «забыл» и 14 апреля 2018 года вынес Постановление о водворении ребенка в Жодинскую тюрьму №8.





Основания «высосал из пальца»:





—может скрыться от органа уголовного преследования;





—воспрепятствовать расследованию уголовного дела;





—препятствовать рассмотрению дела судом;





—оказать воздействие на лиц, участвующих в уголовном процессе;





—не являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс;





—совершить общественно опасное деяние…





Можно, конечно, сослаться на воображение капитана милиции. Но как реагировать на предположение старшего следователя о намерении Эмиля Островко оказать воздействие на лиц, участвующих в уголовном процессе? Ведь оных (иных лиц) ни он сам в период предварительного расследования, ни судья Колобов в ходе процесса не выявили.





Полагаю, и не пытались выявить.





Санкционировали такую галиматью А. Покора, временно исполняющий обязанности заместителя начальника 1-го Следственного отделения Минского РОСК, майор юстиции А. Юшеня, и и.о. прокурора Минского района, младший советник юстиции П. Мойсак.





Очень хочется думать, что сами начальники, в отличие от нерадивых подчиненных (исполняющих обязанности), свою подпись под юридически неграмотным Постановлением старшего следователя не поставили бы.





Эмиля Островко арестовали за действия по ч.2 статьи 328, а судили по ч.4 статьи 328 УК. Санкции — существенно отличаются: по части второй — до 8 лет, по части четвертой — до 20 лет.





Но чтобы осудить по четвертой части необходима организованная группа.





В данном процессе организованная группа была в составе одного школьника.





Характеристики Эмиля Островко положительные. И в соответствии со статьей 70 УК с учетом личности обвиняемого суд может назначить наказание ниже нижнего предела инкриминируемой статьи, либо назначить более мягкий вид наказания.





Но это, опять же, для других европейских стран. Белорусский судья Колобов оснований применения данной статьи Уголовного кодекса не усмотрел.





* * *





Минский областной суд 02 ноября 2018 года под председательством А. Добрея рассмотрел апелляционные жалобы на данный приговор (судья-докладчик — Е. Мисник, представитель прокуратуры — младший советник юстиции Ланевская).





Судебная коллегия исключила из приговора обвинение в сбыте. А именно на этом, собственно-то, строилось и обвинение, и приговор.





Однако десять лет содержания за колючей проволокой ребенка коллегия областного суда оставила в силе.





И это несмотря на то, что в нарушение статьи 18 УК школьника осудили за действия неких НЕИЗВЕСТНЫХ лиц.















