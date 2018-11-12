Рухлядь за 122 тысячи евро: владелец BMW со зла расписал все поломки на двери своего авто









Если точнее, речь идет о седане BMW, 4,4-литровом 450-й усиленной версии. Но несмотря на сильную заявку, покупка оказалась для эстонца неудачной — машина постоянно ломалась. В конце концов у него сдали нервы, и он расписал все поломки прямо на кузове.Итак, на пробеге в 18 тысяч километров перестала работать вентиляция водительского кресла, на 20 тысячах километров пришлось ремонтировать люк. Далее вышло из строя охлаждение турбины, затем термостат, электропривод водительского кресла, ионизатор салона (дважды), цифровая приборка.Двигатель пришлось менять на 45 тысячах километров (благо это было сделано по гарантии). На 50 тысячах потребовалась замена руля, на 54 тысячах — компрессора пневмоподвески. В качестве «бонуса» постоянно глючили различные датчики и чувствовалась непонятная вибрация.Помимо этого, владелец оставил на кузове послание производителю следующего содержания: