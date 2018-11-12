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Молодёжный профсоюзный форум «Студенческая осень» пройдёт в этом году в новом формате

13.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Профсоюзная «Студенческая осень» пройдет в новом формате. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Брестского областного объединения профсоюзов.

Молодёжный профсоюзный форум «Студенческая осень» пройдёт в этом году в новом формате
Для студенческой молодежи республики подготовлена программа во всех областных центрах. 14 ноября форум откроется в Минске, 15-16 ноября – эстафету подхватит учащаяся молодежь регионов.

Брест участников форума будет встречать 15 ноября. Торжественное открытие мероприятия состоится в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Программу дня продолжит семинар на тему «Роль профсоюзов в формировании гражданского общества». В диалоге с молодежью примут участие представители профсоюзных организаций региона, руководства учебных заведений высшего и среднего образования, органов власти.

В каждом регионе участники форума также посетят крупнейшие предприятия, где смогут подробнее узнать о  нюансах профессиональной деятельности, ознакомиться с опытом работы профсоюзных организаций, дополнительными гарантиями, предоставляемыми молодым специалистам в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и коллективными договорами. Во время форума в рамках специального проекта «Университетская среда» также состоятся выставки профориентационной, имиджевой продукции и массмедиа учреждений высшего образования, посетить которые смогут все желающие.

Организатором студенческого фэста выступает Федерация профсоюзов Беларуси при поддержке Министерства образования Республики Беларусь.

В нынешнем году профсоюзный форум студенчества «Студенческая осень» пройдет уже в третий раз.В прошлом году он собрал более 1 000 участников из 43 высших учебных заведений страны.

Форум призван стимулировать активное участие студентов в общественной жизни учреждений образования, популяризовать деятельность по защите социальных и трудовых прав учащейся и трудовой молодежи. Проводимые в рамках форума обучающие мероприятия направлены на содействие обеспечению занятости молодежи, снижение оттока и закрепление молодых специалистов на рабочих местах, а также налаживание конструктивного диалога между выпускниками учреждений высшего образования и руководством предприятий.

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