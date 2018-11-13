У белорусов осталось 2 дня, чтобы уплатить налог на землю, дома и квартиры. Какой штраф грозит забывчивым?

У белорусов осталось 2 дня, чтобы уплатить имущественные платежи — земельный налог, налог на недвижимость и арендную плату за землю. Крайний срок — 15 ноября включительно. Те, кто просрочит уплату налога или не сделает этого вообще, могут получить штраф и пени.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если по какой-то причине не пришло извещение на уплату имущественных налогов, можно обратиться в налоговую по месту нахождения объекта недвижимости либо земельного участка. Специалисты подскажут сумму, которую нужно уплатить.

Уведомление можно найти также на странице «личного кабинета» на сайте налоговой.

За неуплату или неполную уплату предусмотрен штраф в 15 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (12,25 рубля). Суммы налогов, добровольно не уплаченные в бюджет, взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пени за каждый календарный день просрочки. В таком случае еще придется заплатить и судебные издержки.

Сумму начисленных налогов можно посмотреть и в ЕРИП. Для этого нужно ввести в системе свой учетный номер (УНП).

Уплатить налоги можно через ЕРИП, банк, почту, сельские (поселковые) Советы, в налоговой инспекции, интернет-банкинг.