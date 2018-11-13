﻿ Дочь белорусского эмигранта стала в Австралии законодательницей мод. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дочь белорусского эмигранта стала в Австралии законодательницей мод

14.11.2018 07:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В австралийском Ньюкасле прошел показ мод, организованный независимым фэшн-журналом Façon. У его основательницы и редактора Лары Лупиш – восточноевропейские корни, пишет издание Herald.



Сама Лара родилась и росла непосредственно в Ньюкасле. Но ее отец, работавший инженером в компании BHP, – родом из Беларуси, а мать, трудившаяся соцработником в центре для эмигрантов, – из России.

Лупиш окончила Университет Ньюкасла, получив степень по психологии, затем переехала вслед за своим мужем, бас-гитаристом музыкальной группы, в Канаду, в город Ванкувер. Здесь стала стилистом, работая на фотосьемках.

После этого отправилась в Великобританию, в Лондон. Здесь некоторое время поработала в барах и магазинах, а затем на модный конгломерат, обслуживающий таких клиентов, как Donna Karan, DKNY, Armani and Guess.

Вернувшись в Ванкувер, выступала также стилистом на съемках музыкальных клипов и дизайнером по костюмам в независимом кино. Бюджеты были небольшие, но довелось поработать с Наоми Уоттс, Марком Руффало, Лорой Дерн и другими звездами.

Наконец, в 2004 году возвратилась в Австралию, где долгое время работала стилистом в Сиднее. Среди ее клиентов – Дельта Гудрем, Данни Миноуг, Меган Гейл и другие. А не так давно переехала в Ньюкасл, где и основала журнал Façon.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В австралийском Ньюкасле прошел показ мод, организованный независимым фэшн-журналом Façon. У его основательницы и редактора Лары Лупиш – восточноевропейские корни,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скандал в Чехии: сын премьера Бабиша обвинил отца в насильственной отправке в оккупированный Крым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика