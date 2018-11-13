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Карточка перестала работать. Можно ли заказать новую и не ходить в банк

14.11.2018 09:51 — Разное | Tut.by  
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Причины, по которым вам может понадобиться перевыпуск карточки, может быть много: утеря-кража, поломка, смена фамилии, окончание срока действия и так далее. Всегда ли для замены пластика нужно идти в банк? FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно перевыпустить карту удаленно и сколько это будет стоить.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Информация касается только перевыпуска личных дебетовых карт. Плата не взимается, если:

  • произошел дефект магнитной полосы (микропроцессора);
  • при компрометации карты;
  • по инициативе банка.

Название банка

Перевыпуск карты без посещения банка

Стоимость повторного выпуска

Альфа-Банк

Оставить заявку на перевыпуск карты можно через приложение или интернет-банк. Забирать нужно будет в банке.

Стоимость зависит от типа карты и выпущена ли она в пакете или без пакета услуг. Перевыпуск в связи с истечением срока действия карт — бесплатный.

До истечения срока действия: Карта№ 1 — 2.49 руб., «Суперкупилка» — 1.99 руб., БЕЛКАРТ — 10 руб., Visa / MasterCard Unembossed — 10 руб./ 5 USD / EUR, Visa Classic/MC Standard — 15 руб./ USD/ EUR, MasterCard Gold /Visa Gold — 25 руб./ USD/ EUR

Банк БелВЭБ

В интернет-банке в случае утери или по окончанию срока действия можно оформить карту «Дива» как дополнительную к счету. Для получения карточки можно выбрать подразделение банка или указать почтовый адрес доставки по территрии Беларуси.

Стоимость карты в первый год 10 руб., 5 USD/EUR. Во второй и третий год — 2 руб./1 USD/EUR ежемесячно. Плата может не взиматься, если вы рассчитываетесь на сумму более 300 руб. в месяц либо отсутствуют расходные операции по счету и сумма остатка меньше суммы ежемесячной платы.

Банк Москва-Минск

Перевыпуск возможен через личный кабинет в разделе «карточки». После изготовления пластика приходит смс о готовности, и для получения нужно лично обратиться с паспортом в банк.

Перевыпуск бесплатный.

Банк Решение

Через мобильный банк в разделе «карточки» необходимо выбрать карту, которую планируете перевыпусть и выбрать причину перевыпуска.

Перевыпуск карточки после окончания срока ее действия или до окончания срока:

Visa Electron Chip — 4 руб./ 3 USD/ EUR

БЕЛКАРТ- Maestro («Моцная картка») — 4 руб., Visa Gold — 25 руб./12 USD/ EUR, Visa Platinum — 170 руб./90 USD/ EUR,

MasterCard World — 20 руб., Visa Virtual — бесплатно.

Белагропромбанк

Можно заказать через интернет-банкинг на сайте банка. Забирать — лично в банке.

БЕЛКАРТ; БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ; БЕЛКАРТ Сберегательная, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro; Visa Electron; MasterCard Unembossed; Maestro — 2 руб.

MasterCard Unembossed «Моцная картка» — 3 руб.

Visa Classic; MasterCard Standard; MasterCard

Standard Сберегательная — 5 руб.

Visa Gold;MasterCard Gold; MasterCard Gold

«Моцная картка»;MasterCard Gold Сберегательная — 10 руб.

Благотворительные карточки «Прикосновения», MasterCard Unembossed / MasterCard Gold — 7/15 руб. Карты Visa Platinum и Visa Infinite переоформляются в течение срока действия 1 раз бесплатно, в других случаях платно.

Виртуальные карточки «Нереальная карта» не переоформляются.

Беларусбанк

Можно заказать карту через М-банкинг, если до окончания срока действия карточки остается менее 3-х месяцев (кроме БЕЛКАРТ). В М-банкинге нужно ввести номер карточки, а также 3 последних цифры номера паспорта. Карточка, заказанная через М-банкинг, направляется в подразделение банка по месту открытия счета.

Если карта утеряна/украдена, то нужно обращаться с заявлением только лично в банк.

За утерю карточки банк взимает плату.

Карточки для использования только в РБ (БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ «Детская», БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, БЕЛКАРТ «Сберегательная», БЕЛКАРТ «Аграрная», БЕЛКАРТ «Студенческая») — 5 руб.,

с индивидуальным дизайном БЕЛКАРТ «ФотоКарта», БЕЛКАРТ «Детская ФотоКарта» — 7.50 руб. Международные карточки БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Maestro, Visa Electron — 7,50 руб./5 USD/ EUR/270 RUB Mastercard (World, Gold, Standard), Visa (Gold, Classic) — 15 руб./10 USD/ EUR/540 RUB

Visa Platinum — 30 руб./ 15 USD/ EUR/1100 RUB

Mastercard World Black Edition- 65 руб./ 30 USD/ EUR/2300 RUB

Белгазпромбанк

Можно в интернет-банке и в приложении перевыпустить карту.

Есть возможность выбрать доставку в почтовый ящик или забрать в отделении.

При утере/краже карты — 22 руб. Если закончился срок действия и нет таких же карт (для Visa Classic/MasterCard Standard) — перевыпуск бесплатный. Visa Gold/MasterCard Gold — 35 руб., Mastercard World — 45 руб., Visa Platinum — 135 руб.

Идея Банк

Перевыпустить карту можно через интернет-банк. Есть доставка по Минску (а также в Боровляны) и по областным городам.

Стоимость зависит от типа карты. Например, по дебетовой карте PRIME — бесплатный перевыпуск карты в любых случаях, по дебетовым картам Ещё и PartyCard — бесплатный перевыпуск карт при истечении срока действия, в иных случаях 10 BYN.

Если у карты заканчивается срок действия или она стала неисправна по вине банка, то это будет сделано бесплатно.

Приорбанк

Через интернет-банк. По готовности карты приходит смс, забирать нужно в офисе банка.

Зависит от статуса карты и находится ли в пакете услуг или вне.

По истечению срока действия карты, выпущенные в пакете услуг, перевыпускаются бесплатно. При утере/краже/технических неполадках — 3 руб.

Если карта без пакета услуг — перевыпуск по полной стоимости карты.

Технобанк

Оставить онлайн-заявку можно на сайте банка. О готовности карточки приходит смс. По Минску возможна бесплатная курьерская доставка.

Первый год обслуживания при переоформлении карточки в связи с изменением персональных данных, повреждением, утерей карточки или ПИН-кода, компрометацией и т.д. не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока действия: Visa Classic/Mastercard, Global Card — 10 руб./5 USD/EUR. Белкарт-Премиум (Моцная картка) — 2 руб. Visa Gold — 25 руб./15 USD/EUR Visa Platinum — 40 руб./20 USD/EUR

Белинвестбанк

Через интернет-банк. Забирать только в офисе банка. Перевыпуск карты в интернет-банкинге к существующему счету возможен только, если срок действия карты еще не закончился. Если срок закончился, карта больше не будет отображаться, и выпуск возможен только к новому счету.

Стоимость перевыпуска карты равна стоимости выпуска. Если переоформлять карты классического уровня через интернет-банк (с новым сроком действия) — 20 руб., со старым сроком — 7 руб.

Карты премиального уровня замена со старым сроком действия — 10 руб., с новым — 28 руб. (через интернет-банк).

БСБ Банк

Можно заказать в мобильном приложении/интернет-банке, на сайте или в чате.

Если до этого обращались в отделение банка, то могут отправить карту почтой по Беларуси.

По картам Visa Classic, Mastercard Standart, Mastercard Standart Моцная — 10 руб./ 5USD/ EUR, Visa Gold, Mastercard Gold — 15 руб./ 10 USD/ EUR.

Visa Platinum — бесплатно.

Детская платежная карточка Visa (в случае утери карты или ПИН-кода) — бесплатно 2 раза в течение календарного года, далее согласно тарифам банка.

БПС-Сбербанк

Можно оформить через интернет-банкинг или в контакт центре. Если переоформить карту в случае утере, то лучше обращаться в подразделение банка, т.к. стоимость переоформления будет ниже. Если оформлять через интернет-банкинг, будет полная стоимость карты.

Забирать в офисе банка.

Переоформление карточек (в случае утери/кражи, утраты ПИН-кода, дефекта карточки по вине держателя, изменения фамилии держателя карточки) до класса Platinum — 10 руб., класса выше — 20 руб.

Перевыпуск карты без посещения банка

Стоимость повторного выпуска
Альфа-Банк

Оставить заявку на перевыпуск карты можно через приложение или интернет-банк. Забирать нужно будет в банке.

Стоимость зависит от типа карты и выпущена в пакете или без пакета услуг. Перевыпуск в связи с истечением срока действия карт — бесплатный. До истечения срока действия: Карта№ 1 — 2.49 руб., «Суперкупилка» — 1.99 руб., БЕЛКАРТ — 10 руб., Visa / MasterCard Unembossed — 10 руб./ 5 USD / EUR, Visa Classic/MC Standard — 15 руб./ USD/ EUR, MasterCard Gold /Visa Gold — 25 руб./ USD/ EUR
Банк БелВЭБ

В интернет-банке в случае утери или по окончанию срока действия можно оформить карту «Дива» как дополнительную к счету. Для получения карточки можно выбрать подразделение банка или указать почтовый адрес доставки. Доставка по почте осуществляется только по территории РБ.

Стоимость карты в первый год 10 руб., 5 USD/EUR. Во второй и третий год — 2 руб./1 USD/EUR ежемесячно. Плата может не взиматься, если вы рассчитываетесь на сумму более 300 руб. в месяц либо отсутствуют расходные операции по счету и сумма остатка меньше суммы ежемесячной платы.
Банк Москва-Минск

Перевыпуск возможен через личный кабинет в разделе «карточки». После изготовления пластика приходит смс о готовности карты, и для получения нужно лично обратиться с паспортом в банк.

Перевыпуск бесплатный.
Банк Решение

Через мобильный банк в разделе «карточки» необходимо выбрать карту, которую планируете перевыпусть и выбрать причину перевыпуска.

Перевыпуск карточки после окончания срока ее действия или до окончания срока:

Visa Electron Chip — 4 руб./ 3 USD/ EUR

БЕЛКАРТ- Maestro («Моцная картка») — 4 руб., Visa Gold — 25 руб./12 USD/ EUR, Visa Platinum — 170 руб./90 USD/ EUR,

MasterCard World — 20 руб., Visa Virtual — бесплатно.
Белагропромбанк

Можно заказать через интернет-банкинг на сайте банка. Забирать лично в банке.

БЕЛКАРТ; БЕЛКАРТ-

ПРЕМИУМ;БЕЛКАРТ Сберегательная, БЕЛКАРТ-

ПРЕМИУМ-Maestro; Visa Electron; MasterCard

Unembossed; Maestro — 2 руб.

MasterCard Unembossed «Моцная картка» — 3 руб.

Visa Classic; MasterCard Standard; MasterCard

Standard Сберегательная — 5 руб.

Visa Gold;MasterCard Gold; MasterCard Gold

«Моцная картка»;MasterCard Gold Сберегательная — 10 руб.

Благотворительные

карточки «Прикосновения», MasterCard Unembossed / MasterCard Gold — 7/15 руб. Карты Visa Platinum и Visa Infinite переоформляются в течение срока действия 1 раз бесплатно, в других случаях платно.

Виртуальные карточки «Нереальная карта» не переоформляются.
Беларусбанк

Можно заказать карту через М-банкинг, если до окончания срока действия карточки остается менее 3-х месяцев (кроме БЕЛКАРТ). В М-банкинге нужно ввести номер карточки, а также 3 последних цифры номера паспорта. Карточка, заказанная через М-банкинг, направляется в подразделение банка по месту открытия счета.

Если карта утеряна/украдена, то нужно обращаться с заявлением только лично в банк.

За утерю карточки банк взимает плату.

Карточки для использования только в РБ (БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ «Детская», БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, БЕЛКАРТ «Сберегательная», БЕЛКАРТ «Аграрная», БЕЛКАРТ «Студенческая») —

5 руб., с индивидуальным дизайном БЕЛКАРТ «ФотоКарта», БЕЛКАРТ «Детская ФотоКарта» — 7.50 руб. Международные карточки БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Maestro, Visa Electron —

7,50 руб./5 USD/ EUR/270 RUB Mastercard (World, Gold, Standard), Visa (Gold, Classic) — 15 руб./10 USD/ EUR/540 RUB

Visa Platinum — 30 руб./ 15 USD/ EUR/1100 RUB

Mastercard World Black Edition- 65 руб./ 30 USD/ EUR/2300 RUB
Белгазпромбанк

Можно в интернет-банке и в приложении перевыпустить карту.

Есть возможность выбрать доставку в почтовый ящик или забрать в отделении.

При утере/краже карты — 22 руб. Если закончился срок действия и нет таких же карт (для Visa Classic/MasterCard Standard) — перевыпуск бесплатный. Visa Gold/MasterCard Gold — 35 руб., Mastercard World — 45 руб., Visa Platinum — 135 руб.
Идея Банк
Перевыпустить карту можно через интернет-банк. Есть доставка по Минску (а также в Боровляны) и по областным городам.

Стоимость зависит от типа карты. Например, по дебетовой карте PRIME — бесплатный перевыпуск карты в любых случаях, по дебетовым картам Ещё и PartyCard — бесплатный перевыпуск карт при истечении срока действия, в иных случаях 10 BYN.

Если у карты заканчивается срок действия или она стала неисправна по вине банка, то это будет сделано бесплатно.
Приорбанк

Через интернет-банк. По готовности карты приходит смс, забирать нужно в офисе банка.

Зависит от статуса карты и находится ли в пакете услуг или вне.

По истечению срока действия карты, выпущенные в пакете услуг, перевыпускаются бесплатно. При утере/краже/технических неполадках — 3 руб.

Если карта без пакета услуг — перевыпуск по полной стоимости карты.
Технобанк

Оставить онлайн-заявку можно на сайте банка. О готовности карточки приходит смс. По Минску возможна бесплатная курьерская доставка.

Первый год обслуживания при переоформлении карточки в связи с изменением персональных данных, повреждением, утерей карточки или ПИН-кода, компрометацией и т.д. не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока действия: Visa Classic/Mastercard, Global Card — 10 руб./5 USD/EUR. Белкарт-Премиум (Моцная картка) — 2 руб. Visa Gold — 25 руб./15 USD/EUR Visa Platinum — 40 руб./20 USD/EUR
Белинвестбанк

Через интернет-банк. Забирать только в офисе банка. Перевыпуск карты в интернет-банкинге к существующему счету возможен только, если срок действия карты еще не закончился. Если срок закончился, карта больше не будет отображаться, и выпуск возможен только к новому счету.

Стоимость перевыпуска карты равна стоимости выпуска. Если переоформлять карты классического уровня через интернет-банк (с новым сроком действия) — 20 руб., со старым сроком — 7 руб.

Карты премиального уровня замена со старым сроком действия — 10 руб., с новым — 28 руб. (через интернет-банк).
БСБ Банк

Можно заказать в мобильном приложении/интернет-банке, на сайте или в чате.

Если до этого обращались в отделение банка, то могут отправить карту почтой по Беларуси.

По картам Visa Classic, Mastercard Standart, Mastercard Standart Моцная — 10 руб./ 5USD/ EUR, Visa Gold, Mastercard Gold — 15 руб./ 10 USD/ EUR

Visa Platinum — бесплатно.

Детская платёжная карточка Visa (в случае утери карты или ПИН-кода) — бесплатно 2 раза в течение календарного года, далее согласно тарифам банка.
БПС-Сбербанк

Можно оформить через интернет-банкинг или в контакт центре. Если переоформить карту в случае утере, то лучше обращаться в подразделение банка, т.к. стоимость переоформления будет ниже. Если оформлять через интернет-банкинг, будет полная стоимость карты.

Забирать в офисе банка.

Переоформление карточек (в случае утери/кражи, утраты ПИН-кода, дефекта карточки по вине держателя, изменения фамилии держателя карточки) до класса Platinum — 10 руб., класса выше — 20 руб.

Все карточки белорусских банков

Переводы с карты на карту онлайн

 
Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно перевыпустить карту удаленно и сколько это будет стоить.
 
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