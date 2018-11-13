Строкой поэзии

Неоднократно на страницах газеты публиковались стихи нашей землячки Валентины Киреенко. Вот и в этот раз талантливая поэтесса порадовала нас своим творением. Эти проникновенные строки она посвятила малой родине – деревне Селивоновка, что на Жлобинщине, и всем остальным населенным пунктам, которых на карте уже давно нет.

Сказ о малой родине

В день святых Петра и Павла,

С чувством трепетным, желанным,

Через много лет на встречу

Мы отправились в места,

Где бурлила жизнь когда-то

У родимого села.

Наша славная деревня

Селивоновкой звалась.

Люди добрые там жили,

Понапрасну слез не лили,

Добывали средства к жизни

Все своим трудом.

В праздник дружно веселились,

Радостью, бедой делились

Все одной семьей.

Музыкален был народ,

Мастера творили чудо.

Их гармони звонкие

Славились в округе,

И звучали песни всюду:

За околицей и в поле,

На лугу и за столом.

Но недолгим счастье было

В Селивоновке родной,

Черный смерч войны пронесся

Вмиг над каждою избой.

Да не встала на колени

Родина моя,

Миром всем победу нашу

Мы ковали до конца.

И маршал Рокоссовский

Могучей ратью правил здесь.

Бои шли долго, днем и ночью,

Вокруг свистящий грохот, вой

Соединялись цепью огневой.

И, наконец, враг был разбит,

Пришла победа, мирным стало небо.

Жизнь в деревне продолжалась,

Дружно всё в ней возрождалось.

Школа вновь была открыта,

Зазвенел звонок забытый,

И учитель-фронтовик

По-отечески велит:

“Берегите свою землю,

Защищайте ее честь.

Трудно нам далась победа,

Кто погиб – вовек не счесть”.

Красной нитью те слова по судьбе прошли,

Новым поколениям они переданы.

Мы взрослели, постигали мудрости азы,

Нас учили наши деды всюду быть людьми.

И наука эта до сих пор жива,

То тепло родного дома с нами до конца.

Деревни, как люди, стареют, уходят,

Следы их бессмертны,

Народ о них помнит.

В сердцах и мы теперь храним

Счастливых дней безмолвный уголок,

Свет малой родины, как прежде, негасим,

Он наш священный дух,

Он наш родник, исток.