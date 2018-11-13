Строкой поэзии

Неоднократно на страницах газеты публиковались стихи нашей землячки Валентины Киреенко. Вот и в этот раз талантливая поэтесса порадовала нас своим творением. Эти проникновенные строки она посвятила малой родине – деревне Селивоновка, что на Жлобинщине, и всем остальным населенным пунктам, которых на карте уже давно нет.
Сказ о малой родине
В день святых Петра и Павла,
С чувством трепетным, желанным,
Через много лет на встречу
Мы отправились в места,
Где бурлила жизнь когда-то
У родимого села.
Наша славная деревня
Селивоновкой звалась.
Люди добрые там жили,
Понапрасну слез не лили,
Добывали средства к жизни
Все своим трудом.
В праздник дружно веселились,
Радостью, бедой делились
Все одной семьей.
Музыкален был народ,
Мастера творили чудо.
Их гармони звонкие
Славились в округе,
И звучали песни всюду:
За околицей и в поле,
На лугу и за столом.
Но недолгим счастье было
В Селивоновке родной,
Черный смерч войны пронесся
Вмиг над каждою избой.
Да не встала на колени
Родина моя,
Миром всем победу нашу
Мы ковали до конца.
И маршал Рокоссовский
Могучей ратью правил здесь.
Бои шли долго, днем и ночью,
Вокруг свистящий грохот, вой
Соединялись цепью огневой.
И, наконец, враг был разбит,
Пришла победа, мирным стало небо.
Жизнь в деревне продолжалась,
Дружно всё в ней возрождалось.
Школа вновь была открыта,
Зазвенел звонок забытый,
И учитель-фронтовик
По-отечески велит:
“Берегите свою землю,
Защищайте ее честь.
Трудно нам далась победа,
Кто погиб – вовек не счесть”.
Красной нитью те слова по судьбе прошли,
Новым поколениям они переданы.
Мы взрослели, постигали мудрости азы,
Нас учили наши деды всюду быть людьми.
И наука эта до сих пор жива,
То тепло родного дома с нами до конца.
Деревни, как люди, стареют, уходят,
Следы их бессмертны,
Народ о них помнит.
В сердцах и мы теперь храним
Счастливых дней безмолвный уголок,
Свет малой родины, как прежде, негасим,
Он наш священный дух,
Он наш родник, исток.