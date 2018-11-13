В студенческой столовой…













В рамках второго этапа республиканской пожарно-профилактической акции «Не прожигай свою жизнь!» старший инспектор ГПиВО Столинского РОЧС Александр Симончик посетил столовую УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж».

Вместе с активистами БРСМ Александр Вячеславович рассказал гражданам о целях и задачах проводимой акции, призвал всех отказаться от такой пагубной привычки как курение. В своём выступлении спасатель приводил примеры пожаров случившихся по причине неосторожного обращения с огнём при курении, озвучил факты гибели людей из-за злоупотребления данной пагубной привычкой – курение в постели, зачастую в состоянии алкогольного опьянения.

В завершении выступления работник МЧС ещё раз призвал всех граждан отказаться от курения и обменять сигарету на конфету.