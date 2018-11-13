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Внимание! Напоминаем правила участия в массовых мероприятиях

14.11.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Участникам массового мероприятия запрещается:

- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющих честь и достоинство других людей;

-проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре; крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового мероприятия;

-выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;

-распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;

-совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;

-создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;

-повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зелёные насаждения;

-наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.

Зрители и участники  массовых мероприятий, не соблюдающие правила поведения могут быть привлечены  к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

 
 
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Участникам массового мероприятия запрещается: - допускать выкрики или иные действия, оскорбляющих честь и достоинство других людей; -проносить запрещенные к...
 
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Заря над Неманам
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Светлы шлях
Единство
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