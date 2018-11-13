Goal назвал лучшего футболиста 2018 года

Футболист получил награду после тренировки мадридского Реала.





Второе место занял футболист Ювентуса Криштиану Роналду, а третье - Мохамед Салах из Ливерпуля.





В первую десятку также вошли Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Кевин де Брюйне, Рафаэль Варан, Харри Кейн, Антуан Гризманн и Марсело.





Напомним, в 2018 году Лука Модрич выиграл Лигу чемпионов в составе мадридского Реала, а со сборной Хорватии стал серебрянным медалистом Чемпионата мира.







