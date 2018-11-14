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В России подняли со дна уникальный "речной танк"

15.11.2018 09:20 — Разное | Tut.by  
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Бронекатер Азовской военной флотилии — БК-201 — подняли поисковики со дна реки в Багаевском районе недалеко от хутора Арпачин, сообщает официальный портал правительства Ростовской области. Такие бронекатера часто называли «речными танками».


Реплика орудийной башни с макетом 76-мм пушки обр. 27/32 гг. Фото: wikipedia.org

БК-201 представляет огромную историческую ценность — на нем установлены башни от танков Т-28 и Т-35. Больше таких катеров в России не сохранилось. Дело в том, что орудия, установленные в этих башнях, имели небольшой угол возвышения — всего 26 градусов. Из-за этого при стрельбе прямой наводкой получалось большое непростреливаемое пространство: в различных ситуациях оно могло быть было прикрыто берегом, лесом, кустарником, строениями.

БК-201 был подорван собственным экипажем 27 июля 1942 года — после падения Азова часть боевых катеров оказалась заперта на реке Дон. Чтобы техника не попала в руки фашистов, моряки решили затопить бронекатера и прорываться по суше.

 
 
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БК-201 представляет огромную историческую ценность - на нем установлены башни от танков Т-28 и Т-35.
 
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