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Сведения о количестве обращений по поводу присасывания клещей на территориях Каменецкого района за период с 1 сентября по 30 сентября.
15.11.2018 10:50 — Разное | Навiны Камянеччыны
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Сведения о количестве обращений по поводу присасывания клещей на территориях Каменецкого района за период с 1 сентября по 30 сентября.
2.Картографирование территории по ссылке:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa7d3e8a9d61bdd8a71ef00d81762e1e85b50d443d3ef04e3012e8c54d18efda1&source=constructorLink
Красным отмечены территории присасывания клещей, синим территории с наибольшим количеством клещей.
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Сведения о количестве обращений по поводу присасывания клещей на территориях Каменецкого района за период с 1 сентября по 30 сентября.
Сведения о количестве обращений по поводу присасывания клещей на территориях Каменецкого района за период с 1 сентября по 30... Сообщение Сведения о количестве...
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