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Обвиняемый в содействии терроризму украинец Гриб вновь отрицает свою вину

15.11.2018 12:31 — Разное | Интерфакс  
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Гражданин Украины Павел Гриб снова не признал свою вину по

обвинению в содействии терроризму, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

"Не признаю. Показания давать отказываюсь", - сказал подсудимый.

В четверг Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал судебное следствие по делу гражданина Украины П.Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, несмотря на несогласие подсудимого.

"Судебная коллегия постановила начать судебное следствие по делу П.Гриба", - сказал судья.

28 августа 2017 года бывший сотрудник погранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси. 7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

Со слов подсудимого, он был задержан 24 августа 2017 года в белорусском городе Гомель.

По данным следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что П.Гриб убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, по материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности).

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону.

Судебные слушания начались в июле, подсудимый не признал вину. В ноябре Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест П.Гриба до 24 апреля 2019 года.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гражданин Украины Павел Гриб снова не признал свою вину по обвинению в содействии терроризму, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда. "Не...
 
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