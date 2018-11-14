Путин не опасается за авторитет России из-за отказа от участия в Давосском форуме

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Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Москва откажется от участия во Всемирном экономическом форуме, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов.

Владимир Путин 15 ноября высказался по поводу возможного бойкота Россией форума в Давосе. О своей позиции российский президент заявил на на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре, сообщает РБК .

По мнению Путина, авторитет страны зависит от ее экономической мощи, а не от участия в форумах. В плане макроэкономических показателей, по словам Путина, Россия чувствует себя уверенно.

Напомним, что на форум в Давос его организаторы решили не приглашать трех крупных российских бизнесменов, находящихся под санкциями США. Это владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин и совладелец Rusal Олег Дерипаска.