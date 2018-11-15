Индиец снялся с коброй на плечах и умер

24-летний Дж Джагадиш зашел к 50-летнему заклинателю змей и решил сфотографироваться с его коброй. Происходящее снимал на видео друг Джагадиша.

Заклинатель змей передал Джагадишу рептилию, и тот кладет ее себе на плечи, придерживая за голову. Индиец попросил друга сфотографировать его, когда кобра укусила его в руку. Очевидцы вызвали скорую, мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Полицейские отметили, что заклинатель змей вырвал клыки у кобры и откачал из нее яд несколько недель назад, но за это время змея снова выделила яд. На заклинателя завели уголовное дело.