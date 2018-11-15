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Индиец снялся с коброй на плечах и умер
В Индии мужчина попытался сделать эффектные кадры с коброй и скончался от ее укуса, сообщает британская Daily Mail.
24-летний Дж Джагадиш зашел к 50-летнему заклинателю змей и решил сфотографироваться с его коброй. Происходящее снимал на видео друг Джагадиша.
Полицейские отметили, что заклинатель змей вырвал клыки у кобры и откачал из нее яд несколько недель назад, но за это время змея снова выделила яд. На заклинателя завели уголовное дело.
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В Индии мужчина попытался сделать эффектные кадры с коброй и скончался от ее укуса, сообщает британская Daily Mail.
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