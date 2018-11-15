ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индиец снялся с коброй на плечах и умер

15.11.2018 22:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Индии мужчина попытался сделать эффектные кадры с коброй и скончался от ее укуса, сообщает британская Daily Mail.

24-летний Дж Джагадиш зашел к 50-летнему заклинателю змей и решил сфотографироваться с его коброй. Происходящее снимал на видео друг Джагадиша.

 Заклинатель змей передал Джагадишу рептилию, и тот кладет ее себе на плечи, придерживая за голову. Индиец попросил друга сфотографировать его, когда кобра укусила его в руку. Очевидцы вызвали скорую, мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

 

Полицейские отметили, что заклинатель змей вырвал клыки у кобры и откачал из нее яд несколько недель назад, но за это время змея снова выделила яд. На заклинателя завели уголовное дело.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Индии мужчина попытался сделать эффектные кадры с коброй и скончался от ее укуса, сообщает британская Daily Mail.
 
Новости дня
Новости разные
 
Авиация, сельское хозяйство, автомобилестроение: какие интересы есть у Беларуси в Иркутской области?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика