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Хоккеисты "Гомеля" с победы стартовали в Континентальном кубке во Франции

16.11.2018 19:21 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты «Гомеля» с победы стартовали в 3-м раунде Континентального кубка во французском Лионе.

16 ноября гомельчане уверенно взяли верх над латвийским клубом «Курбадс».

«Гомель» — «Курбадс» — 6:2 (3:0, 1:2, 2:0).

«Гомель»: Бобарико; Еронов — А. Колосов, Степанов — Жидких -- Мусиенко; Магалецкий — Сырей, Соломонов — Сусло — Хузеев; Летов — Прус, Куцырь — Семочкин — Зайчик; Горанин — Иванов, Юрченко — Жуковский — Точилкин.

Шайбы: 1:0 — Соломонов (Хузеев, Сырей, 3.29), 2:0 — Прус (Зайчик, 6.23), 3:0 — А. Колосов (Жидких, Мусиенко, 15.11, в большинстве), 3:1 — Блукс (Щербатов, Спруктс, 25.10, в большинстве), 3:2 — Хомяков (Щербатов, 32.23, в меньшинстве), 4:2 — Сырей (Еронов, Соломонов, 34.33, в большинстве), 5:2 — Сусло (Летов, Соломонов, 46.26, в большинстве), 6:2 — Хузеев (Сусло, 59.59).

Броски: 40−24 (13−10, 15−4, 12−10).

Штраф: 8−36.

Вратари: Бобарико (91,67% отраженных бросков) — Чалпа (85% отраженных бросков).

В другом поединке группы «D» поздно вечером сыграют французский «Лион» и казахстанский «Арлан» из Кокшетау.

Гомельчане следующий поединок проведут против «Лиона» (17 ноября, 22.00 по белорусскому времени), а завершат выступление во Франции матчем с «Арланом» (18 ноября, 16.00).

В суперфинал выйдут две лучшие команды групп «D» и «E».

В группе «E» за две путевки в суперфинал сразятся «Белфаст Джайантс» (Белфаст, Великобритания), «Катовице» (Катовице, Польша), «Медвешчак» (Загреб, Хорватия), «Риттен Спорт» (Италия).

Суперфинал (11−13 января 2019 года)

1-е место группы «D»
2-е место группы «D»
1-е место группы «E»
2-е место группы «E».

Победитель Континентального кубка получит пропуск в Лигу чемпионов.

«Гомель» уже принимал участие в розыгрыше Континентального кубка. В сезоне-2003/04 годов гомельчане были хозяевами суперфинала и заняли 2-е место. В последующие годы белорусские клубы четырежды побеждали в этом соревновании: минская «Юность» — в 2007, 2011 и 2018 годах, гродненский «Неман» — в 2015 году.

Кроме того, в 2010 и 2012 годах второе место занимала минская «Юность», а в 2013-м вторым стал жлобинский «Металлург».

Континентальный кубок разыгрывается с сезона-1997/1998, в турнире побеждали 16 клубов: словацкий «Кошице» (в 1998 году), швейцарская «Амбри-Пиотта» (1999, 2000), швейцарский «Цюрих» (2001, 2002), финский «Йокерит» (2003), словацкий «Слован» (2004), словацкий «Зволен» (2005), российская «Лада» (2006), белорусская «Юность» (2007, 2011, 2018), российский «Ак Барс» (2008), словацкий «Мартин» (2009), австрийский «Ред Булл» (2010), французский «Руан» (2012, 2016), украинский «Донбасс» (2013), норвежский «Ставангер» (2014), белорусский «Неман» (2015), британский «Ноттингем» (2017).

 
Теги: Гомель
 
 
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Хоккеисты "Гомеля" с уверенной победы стартовали в 3-м раунде Континентального кубка во французском Лионе.
 
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