Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности

– Это около $600 млн в год сокращения, - уточнил Глава государства. При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт.

– К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии, - обратил внимание белорусский лидер.





– Как мне неоднократно докладывали, энергосистема Беларуси не только является одной из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве, но и не уступает ряду европейских государств. Однако, несмотря на достигнутые успехи, к работе наших энергетиков имеется немало претензий и замечаний, - сказал Александр Лукашенко. - Назрела необходимость определить, что нужно предпринять не только для устранения существующих недостатков, но и для повышения эффективности работы всей энергосистемы. По мнению многих экспертов, для того чтобы выстроить четкий план действий, в отрасли есть экономические, технологические и организационные резервы.

Глава государства подчеркнул, что никаких экспериментов в этой связи проводиться не будет.

– У нас нет непонятных вопросов, чтобы экспериментировать и пробовать. Все предельно понятно. Главная задача - не загубить достижения, совершенствовать то, что создано, при этом не затягивая процесс. Также нужно учитывать мировые тенденции в энергетике, используя как положительный, так и негативный опыт, прежде всего наших соседей, - заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что целями соответствующей работы должны стать оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.

Президент потребовал от докладчиков во время совещания ответить на ряд вопросов. Во-первых, какие недостатки есть у действующей структуры энергосистемы Беларуси? Во-вторых, что предлагается правительством для совершенствования отрасли, и какие сроки для этого необходимы? А также существуют ли риски, и как планируется их минимизировать?

– Третье - самое главное - какой эффект дадут предлагаемые преобразования для энергосистемы, отечественной экономики и наших граждан? - поинтересовался Глава государства.

Еще один поставленный вопрос касался того, как ответственные чиновники видят в перспективе топливно-энергетический баланс страны.