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Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности
16.11.2018 — Разное | Свислочская газета
– Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель - стопроцентная энергетическая независимость и безопасность, –подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что энергетическая система Беларуси - это один из наиболее сложных, но исключительно значимый сектор национальной экономики.
– Ее стабильность - это крайне важный элемент безопасности и независимости государства, - подчеркнул он.
По словам Президента, для решения актуальных задач в отрасль было вложено немало средств: только за последние пять лет привлечено свыше $1 млрд инвестиций. За этот период Беларусь вышла на передовые позиции среди стран СНГ по удельному расходу топлива на производство одного киловатта электроэнергии. Потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд куб.м газа в эквиваленте.
– Это около $600 млн в год сокращения, - уточнил Глава государства. При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт.
– К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии, - обратил внимание белорусский лидер.
– Как мне неоднократно докладывали, энергосистема Беларуси не только является одной из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве, но и не уступает ряду европейских государств. Однако, несмотря на достигнутые успехи, к работе наших энергетиков имеется немало претензий и замечаний, - сказал Александр Лукашенко. - Назрела необходимость определить, что нужно предпринять не только для устранения существующих недостатков, но и для повышения эффективности работы всей энергосистемы. По мнению многих экспертов, для того чтобы выстроить четкий план действий, в отрасли есть экономические, технологические и организационные резервы.
Глава государства подчеркнул, что никаких экспериментов в этой связи проводиться не будет.
– У нас нет непонятных вопросов, чтобы экспериментировать и пробовать. Все предельно понятно. Главная задача - не загубить достижения, совершенствовать то, что создано, при этом не затягивая процесс. Также нужно учитывать мировые тенденции в энергетике, используя как положительный, так и негативный опыт, прежде всего наших соседей, - заявил Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что целями соответствующей работы должны стать оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.
Президент потребовал от докладчиков во время совещания ответить на ряд вопросов. Во-первых, какие недостатки есть у действующей структуры энергосистемы Беларуси? Во-вторых, что предлагается правительством для совершенствования отрасли, и какие сроки для этого необходимы? А также существуют ли риски, и как планируется их минимизировать?
– Третье - самое главное - какой эффект дадут предлагаемые преобразования для энергосистемы, отечественной экономики и наших граждан? - поинтересовался Глава государства.
Еще один поставленный вопрос касался того, как ответственные чиновники видят в перспективе топливно-энергетический баланс страны.
Александр Лукашенко поручил выработать план по расширению использования электроэнергии в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства выработать четкий план по расширению направлений использования электроэнергии в различных сферах. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой.
– Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях, - сказал Глава государства. По его словам, этот вопрос неразрывно связан с дальнейшим развитием белорусской энергетики.
– Поэтому требую от ответственных лиц, не затягивая, приступить к его решению. Мощностей для наращивания электропотребления сегодня у нас хватает, а скоро будет больше, - отметил Александр Лукашенко.
Он обратил внимание правительства на сложившийся крайне низкий уровень потребления электрической энергии в Беларуси. В связи с этим Президент напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована.
– Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора, - подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко потребовал от правительства доложить о соответствующем плане.
– Тем более впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно не просто понимание, а четкий план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления, - заявил белорусский лидер. – Это - главный вопрос, - еще раз подчеркнул глава государства, - и в первой половине будущего года запланируйте его рассмотрение.
Президент констатировал, что в настоящее время удельное потребление электроэнергии в Беларуси в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах.
– Есть куда стремиться, понятно куда идти, - сказал он. - И речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего в промышленности.
Александр Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы впоследствии будут обсуждаться и на совещании по реализации инвестиционных проектов.
– Тоже тишина в правительстве. Все хотят заниматься стратегией. Так вот она и есть стратегия - начиная от Светлогорска, Добруша и заканчивая Бобруйском (речь о реализации в этих городах крупных инвестиционных проектов. - Прим. БЕЛТА), - сказал Глава государства.
Правительство Беларуси изучает варианты субсидирования для расширения использования электроэнергии
Правительство Беларуси рассматривает варианты субсидирования для поощрения использования электроэнергии на предприятиях и в быту.
Об этом журналистам по итогам совещания у главы государства рассказал вице-премьер Игорь Ляшенко. По словам вице-премьера, в настоящее время над предложениями по более широкому использованию электроэнергии в Беларуси работает межведомственная группа. Одно из таких предложений заключается в том, чтобы по мере того, как у юридических лиц будут изнашиваться собственные генерирующие мощности, не восстанавливать их, а за счет прироста общих мощностей, в том числе от ввода АЭС, предлагать льготную ставку тарифа.
Еще один вариант, который рассматривается, касается населения - в части подогрева воды в ночное время.
– То есть уходить от подогревания газом и переходить на использование электроэнергии. В ночное время применять сниженный тариф. Сумма достаточно значительная. Эти варианты сейчас просчитываются, - рассказал Игорь Ляшенко. – Не секрет, что на территории Европы практически повсеместно используется электроэнергия для обогрева помещений и подогрева воды. Вот над этой концепцией мы работаем, - добавил вице-премьер.
В целом стоит задача максимально задействовать в стране собственную электроэнергию, и этот вопрос будет решаться комплексно. Есть также варианты по более широкому использованию в быту электроплит, на повестке дня и расширение использования электротранспорта.
– План и понимание есть. Межведомственная рабочая группа работает над предложениями. На уровне главы государства этот план будет рассматриваться уже в первом полугодии следующего года. Ориентировочно в конце первого квартала, -рассказал вице-премьер.
Кроме того, на совещании рассматривались предложения по совершенствованию структуры Минэнерго и энергосистемы страны в целом. Все нюансы были подробно обсуждены, вопрос поручено оперативно доработать.
– От Президента поступили замечания, которые требуется рассмотреть в течение месяца, и с этими уже доработанными замечаниями представить усовершенствованную программу, - отметил Игорь Ляшенко. Ожидается, что итогом предлагаемых мер станет более эффективная работа отрасли за счет определенных структурных преобразований и оптимизации.
Однако главное, чего требует Президент, - это четкое экономическое обоснование всех возможных изменений. Общая цель и задача - создать систему, которая бы в максимальной степени отвечала потребностям Беларуси.
Игорь Ляшенко анонсировал принятие нормы по использованию в новостройках электроплит
В Беларуси в скором времени может быть принят нормативный документ, в соответствии с которым в новом и реконструируемом жилье должны будут использоваться преимущественно электроплиты. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Игорь Ляшенко.
– Такой вариант внесен. Наверное, с 1 января будет принят нормативно-правовой документ, где уже в новостроящемся жилье будут применяться электроплиты. Соответственно, при последующей модернизации жилья они тоже будут использоваться, - сказал вице-премьер.
Игорь Ляшенко добавил, что это будет даже дешевле по сравнению с газовыми плитами за счет уменьшения стоимости расходов на коммуникации и их содержание.
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Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности
Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил сегодня на...
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