Podziel się dobrocią!

Z takim apelem 9–10 listopada zwrócili się do klientów supermarketu Euroopt w Świsłoczy organizatorzy akcji charytatywnej „Kroki Dobroci”.

Pomysł przeprowadzenia takiej akcji w przededniu Dnia Osób Niepełnosprawnych powstał w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świsłoczy. Poparła go i pomogła wcielić w życie organizacja powiatowa Białoruskiego Czerwonego Krzyża.

W ciągu dwóch dni w supermarkecie Euroopt pracowali wolontariusze organizacji powiatowej Białoruskiego Czerwonego Krzyża – uczniowie szkoły średniej nr 2 im. M. Massonowa, pomagały im osoby odwiedzające oddział pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do sklepu wolontariusze rozdawali ulotki informacyjne, opowiadali przechodniom o akcji „Kroki Dobroci” i jej celach – udzieleniu pomocy humanitarnej niepełnosprawnym dzieciom i młodym osobom mieszkającym w powiecie świsłockim. Właśnie po to w Euroopcie zorganizowano zbiórkę żywności, środków higieny osobistej, artykułów papierniczych, wszystkiego co może się przydać w życiu codziennym.









Cieszy, że ludzie licznie wzięli udział w akcji charytatywnej, odezwali się na prośby wolontariuszy: kupowali towary i zostawiali w specjalnym wózku. Ich otwartość na dobre sprawy, chęć pomagania – nieodpłatnie – zasługują na szacunek. Zresztą prawie wszyscy uczestnicy akcji, którzy nie przeszli obojętnie obok wolontariuszy, pozostali nieznani. Co łatwo wytłumaczyć: prawdziwa dobroć najczęściej jest cicha i skromna.

…Już w poniedziałek organizatorzy akcji charytatywnej przekazali uzbierane datki. W pierwszej kolejności udali się do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W tym ośrodku goście są zawsze mile widziani. Tym bardziej z prezentami.