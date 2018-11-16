ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Кныровича перевели в тюрьму «Волчьи норы»

17.11.2018 13:06 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Бизнесмена Александра Кныровича перевели в исправительную колонию №22, что находится в витебской области. Об этом у себя в Facebook сообщила Александра Нестерова, которая уже много лет состоит в отношениях с Александром. 

Кто и как отбывает наказание в ИК-22

Эту тюрьму чаще называют «Волчьи норы» и обычно в нее сажают осужденных по «наркотической» 328-й статье. Такая «традиция» появилась в 2014 году: президент заявил, что за наркопреступления нужно наказывать жестче – отправлять в места с «невыносимыми условиями содержания». ИК-22 стала одним из них. В репортаже из колонии intex-press пишут, что всех «новичков» ИК-22 сначала отправляют в карантин, где человек проводит две недели – привыкает к графику тюрьмы. Потом его распределяют в отряд. 


Всего в тюрьме восемь отрядов, в каждом из них по 120 человек. Осужденные живут в двухэтажном общежитии, на стенах которого висят плакаты в стиле: «Похорони наркотики, или они похоронят тебя». В комнатах могут спать и по 13, и по 26 человек сразу. Около каждой двухъярусной кровати стоит тумбочка, на которой указана почти вся биография осужденного: фамилия, дата рождения, статья, начало и окончание срока наказания человека. В «Волчьих норах» строгий распорядок дня: в 6:00 – подъем, в 22:00 – отбой и трехразовое питание. Заключенные ИК-22 обязаны каждый день (кроме воскресенья) по шесть часов работать, и, если того сами захотят, могут учиться. Трудиться предлагают на деревообработке, швейном производстве и на разборке металла и кабелей. Кстати за это даже платят: на пилораме осужденные могут заработать до 200 рублей, а вот на разборке метала всего до 15 рублей. 

Подпольное казино и бунт осужденных 

Несмотря на жесткий контроль, в СМИ писали, что в этой тюрьме некоторое время работало подпольное казино, об этом журналистам сообщили правозащитники. Писали, что осужденные играли на тотализаторе: ставили на футбол, бодибилдинг и другой спорт, которые показывали по тюремному телевизору в колонии. А еще играли в покер и карты на деньги.

Самое бурное за последнее время событие в ИК-22 – бунт заключенных. В соцсетях писали: «Восстали все осужденные, во всех отрядах. Заблокировали двери в отрядах, несколько представителей администрации получили травмы. Осужденные требовали снять администрацию!». Но Департамент исполнения наказаний опровергал эту информацию. 

Новый адрес Александра Кныровича 

Напомним, бизнесмен Александр Кнырович 4 июля 2018 года был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать распорядительные должности в течение пяти лет. 16 октября 2018 года бизнесмену сократили срок заключения на год: с шести до пяти лет. 

Сегодня, 17 ноября 2018 года, стало известно, что Александру перевели. И теперь ему нжно писать по другому адресу: 210101, ИК-3, Витебская область, г.п. Витьба. С пометкой «Карантин». 

Все фото в материале: intex-press, Евгений Тиханович

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бизнесмена Александра Кныровича перевели в исправительную колонию №22, что находится в витебской области. Об этом у себя в Facebook сообщила Александра Нестерова,...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Красные зубры" отправились на "Дакар" за золотыми "Бедуинами"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика