Александра Кныровича перевели в тюрьму «Волчьи норы»

Бизнесмена Александра Кныровича перевели в исправительную колонию №22, что находится в витебской области. Об этом у себя в Facebook сообщила Александра Нестерова, которая уже много лет состоит в отношениях с Александром.

Кто и как отбывает наказание в ИК-22

Эту тюрьму чаще называют «Волчьи норы» и обычно в нее сажают осужденных по «наркотической» 328-й статье. Такая «традиция» появилась в 2014 году: президент заявил, что за наркопреступления нужно наказывать жестче – отправлять в места с «невыносимыми условиями содержания». ИК-22 стала одним из них. В репортаже из колонии intex-press пишут, что всех «новичков» ИК-22 сначала отправляют в карантин, где человек проводит две недели – привыкает к графику тюрьмы. Потом его распределяют в отряд.



Всего в тюрьме восемь отрядов, в каждом из них по 120 человек. Осужденные живут в двухэтажном общежитии, на стенах которого висят плакаты в стиле: «Похорони наркотики, или они похоронят тебя». В комнатах могут спать и по 13, и по 26 человек сразу. Около каждой двухъярусной кровати стоит тумбочка, на которой указана почти вся биография осужденного: фамилия, дата рождения, статья, начало и окончание срока наказания человека. В «Волчьих норах» строгий распорядок дня: в 6:00 – подъем, в 22:00 – отбой и трехразовое питание. Заключенные ИК-22 обязаны каждый день (кроме воскресенья) по шесть часов работать, и, если того сами захотят, могут учиться. Трудиться предлагают на деревообработке, швейном производстве и на разборке металла и кабелей. Кстати за это даже платят: на пилораме осужденные могут заработать до 200 рублей, а вот на разборке метала всего до 15 рублей.

Подпольное казино и бунт осужденных

Несмотря на жесткий контроль, в СМИ писали, что в этой тюрьме некоторое время работало подпольное казино, об этом журналистам сообщили правозащитники . Писали, что осужденные играли на тотализаторе: ставили на футбол, бодибилдинг и другой спорт, которые показывали по тюремному телевизору в колонии. А еще играли в покер и карты на деньги.

Самое бурное за последнее время событие в ИК-22 – бунт заключенных . В соцсетях писали: «Восстали все осужденные, во всех отрядах. Заблокировали двери в отрядах, несколько представителей администрации получили травмы. Осужденные требовали снять администрацию!». Но Департамент исполнения наказаний опровергал эту информацию.

Новый адрес Александра Кныровича

Напомним, бизнесмен Александр Кнырович 4 июля 2018 года был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать распорядительные должности в течение пяти лет. 16 октября 2018 года бизнесмену сократили срок заключения на год: с шести до пяти лет.



Сегодня, 17 ноября 2018 года, стало известно, что Александру перевели. И теперь ему нжно писать по другому адресу: 210101, ИК-3, Витебская область, г.п. Витьба. С пометкой «Карантин».

Все фото в материале: intex-press, Евгений Тиханович