БелАЭС как грандиозная афера

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«Мне до сих пор никто вразумительно не доложил, как АЭС будет встроена в систему энергетики страны».

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Совещание, которое 16 ноября провел Лукашенко, ожидалось давно. На бюрократическом языке оно получило название «по вопросам совершенствования системы управления белорусской энергетикой». Хотя основную проблему власти пытаются скрыть, Лукашенко в своем выступлении на совещании ее обозначил. Выясняется, что главный вопрос реформирования энергетического сектора заключается в том, что делать с АЭС.Еще выступая 24 апреля в Национальном собрании с посланием, Лукашенко сделал почти сенсационное заявление:В другой стране это вызвало бы шок. Делать проект на 11 миллиардов долларов и не знать, как он будет встроен в экономику, - это больше, чем простая расхлябанность. Это нанесение ущерба стране в особо крупных размерах.Как можно понять, в правительстве никакого плана интеграции АЭС в экономику до сих пор нет. Такая задача еще только ставится. Хотя по прежнему графику атомная станция должна была вступить в строй уже в 2018 г., лишь вследствие замены одного реактора срок подвинули и будут запускать АЭС уже в следующем году.Сегодня в Беларуси электроэнергию дают тепловые электростанции, работающие на российском газе. Есть даже небольшие излишки, которые экспортируются в Литву.С полным запуском АЭС количество электроэнергии увеличится примерно в полтора раза. И встает вопрос, куда ее девать. Когда принимали решение строить станцию, то рассчитывали, что электричество будет экспортироваться и на этом можно будет зарабатывать валюту.Но теперь выходит, что экспортировать некуда. Польша, Литва и Латвия интегрируются в энергосистему Евросоюза. Там другой способ регулирования частот. Поэтому поставлять туда электроэнергию будет сложно с технических и коммерческих причин. Кроме того, литовцы сильно протестуют против строительства Островецкой АЭС и отказываются от белорусской электроэнергии по политическим мотивам.Белорусские чиновники говорили, что есть рынок ЕАЭС, куда можно будет продавать излишки электричества. Речь может идти только о России, так как другие страны экономического союза далеко, а передавать электроэнергию на долгие расстояния невыгодно, ведь себестоимость выйдет большой. Но и в России достаточно своей электроэнергии, нужды импортировать ее нет.Лукашенко, выступая на совещании, обратил внимание правительства на крайне низкий уровень потребления электрической энергии в Беларуси в сравнении с развитыми странами. Это действительно так. И перед правительством ставится задача перестроить промышленные предприятия, инфраструктуру, жилье под большее потребление электроэнергии. Например, заменить газовые котлы на электрические, дома отапливать за счет электричества - вместо нынешних теплотрасс и теплосетей.И наладить массовое производство электромобилей.Все это очень красиво, но возникает один маленький вопрос: сколько такой проект будет стоить? Речь идет о модернизации не только промышленности, но и инфраструктуры, коммунального хозяйства. Все проекты модернизации отдельных отраслей, например деревообработки, закончились провалом и скандалами. А тут же масштаб совсем другой. Стоимость этой грандиозной перестройки никто не считал. Думаю, на все это потребуется не менее, чем на стройку самой АЭС (11 млрд долларов).Стоит напомнить, что станция строится почти полностью за российские средства. И согласно договору с Россией, как только запускается АЭС, Беларусь сразу начинает возвращать РФ кредит. Уже сегодня Беларусь не в состоянии оплачивать свои долги и постоянно просит у Москвы их рефинансировать. Если же придется возвращать кредиты по АЭС, то доля бюджета, которая выделяется на эти цели, возрастет. Неслучайно Лукашенко после переговоров в Сочи с Путиным рассказывал, что просил российского президента продлить срок возврата кредита и уменьшить процентную ставку. Пока ответа из Москвы нет.Таким образом, чем ближе к окончанию строительства АЭС, тем понятнее становится, что этот проект - грандиозная афера, за которую придется расплачиваться нескольким поколениям белорусов.