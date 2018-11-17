Крестьяне Брестского уезда. Часть 1: жилища

Несколько лет назад мы рассматривали быт, свадебные обряды и суеверия полесских крестьян. См.

Теперь вновь заглянем в наше недавнее прошлое и посмотрим как жили предки современных белорусов, как выглядели их жилища, наконец, всегда ли крестьяне были свободны. Словом, поговорим о том, чего не было в прошлых материалах.



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Итак, слово подполковнику Генерального штаба П.О. Бобровскому, оставившему после себя ценное наследие в виде составленного и изданного сборника «Материалов для географии и статистики России. Гродненская губерния», в котором содержится значительное количество уникального материала по жизни и быту различных сословных категорий.

Как писал Бобровский, «крестьянский двор состоит из одной избы – хаты, помещающей всё семейство, клети или каморы, хлева, гумна, риги и некоторых других хозяйственных построек.



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Хата состоит из трёх частей: передней, или собственно избы, средней, или сеней и задней – каморы. В сенях, по обычаю, кормят домашний скот, свиней и гусей; в каморе (клети) хранится всё богатство крестьянина: мука, огородные овощи и разная одежда. В избу входят из сеней.

Внутренность жилой избы почти везде одинакова. Налево от входа во весь левый и передний бок тянется лавка, направо – печь, обращённая лицом к двери; от печи по правому боку намощён закут – также лавка, но широкая, служащая кроватью для всей семьи, а вместе и ступенью на печь; с последней лазят на полати, устроенные над передней частью избы, аршином ниже потолка. Против печи, в диагонально-противоположном углу избы находится стол, а в самом углу по стене развешены образа, распятие и разные картинки. Вся внутренность избы вмещает не более 80 куб. сажен пространства. Два окна, величиной в ½ кв. аршина, расположены на левой боковой стене против печи, а третье окно, такой же величины, против двери, за столом, обращено на улицу. В окне вставлены рамы, состоящие из четырёхугольных стекол; разбитое стекло заткнуто тряпкой или заменено сосновыми планками.



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Крестьянские избы – курные…, только … у немногих казённых крестьян выведены домовые трубы, и избы представляются довольно чистыми и опрятными. Все же прочие крестьяне предпочитают жить в закоптелых и неопрятных хатах, наполняющихся дымом при всякой топке. Дым выходит в сени через двери или в особое отверстие и распространяется под соломенной крышей.

Печи сбиваются из глины на деревянных рамах, так что под печью образуется небольшое пространство, куда сгоняются куры и помещаются поросята.



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Перед жилым домом – небольшой дворик, за ним садик с цветами, на дворе колодезь; к наружным стенам хаты примыкают лавки, на которых в досужее время и праздник сидит семья крестьянина.

… Постройка всех зданий производится самими крестьянами по способам, перешедшим от предков; фундаментов не делается; вместо фундамента под каждый угол кладётся по одному большому камню или обожжённые, иногда осмоленные, или обмазанные дёгтем стулья и столбы; затем кладётся четырёхугольник из брёвен и выводятся стены срубом до самого потолка; потолок настилается кругляками, редко тесаными досками. Крыша, по преимуществу, покрывается соломой: она не покупается, работа с ней проста, вся хитрость состоит только в том, чтобы аккуратно пригнать к лежням. Такая крыша непрочна и некрасива; от дождя и снега промокает водой насквозь и года в 4 и 5 совершенно сгнивает. … Улучшенные способы покрышки строений, посредством соломы с глиной, здесь, кажется, неизвестны; хорошие соломенные крыши редко встречаются даже в хозяйственных строениях помещиков. … По причине дурной постройки и ненадёжных крыш, всем крестьянским строениям недостаёт прочности; в новой избе лет через 15 обнаруживается гниение стен, вкрадывается холод и открывается доступ сырости. … Повсеместно встречаются безобразные, полусгорбленные и полуразрушенные хижины, на которых, вместо соломенной крыши, сгнившей и снесенной ветром, как скелет торчат стропила. Несчастная семья бедного крестьянина толпится в закутке, в последних своих рубищах, которые едва прикрывая наготу, не могут сохранить их от влияния стужи и сырости.



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… Жилища свои крестьяне освещают лучиной или длинными еловыми блонками. Свечей не знают. Лучину эту раскладывают на припечке или втыкают в стену. Употребление светца для лучины едва только начинается. Несмотря на большие неудобства, сопряжённые с употреблением лучины, она есть лучший материал для освещения; заменить его свечей крестьянину невыгодно. … Печи отапливают дровами или хворостом, в местах безопасных – соломой. … Торфом избы не топят по причине весьма неприятного запаха, который в курных избах весьма тяжёл.

… Для селения избирается место при реке, ручье или колодце, с достаточным количеством сенокосных лугов, оселищ и с хорошей землёй для огородов.



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… Селения имеют большей частью безобразную фигуру, так что иногда трудно доискаться улиц и переулков, дворы застроены тесно, избы местами выставляются вперёд, местами скрываются за общей линией, правильные широкие улицы встречаются редко. Инде селения, расположенные по косогорам и оврагам, представляют группу разбросанных хуторов; здесь сколько дворов, столько и улиц; инде они представляют непрерывную вереницу строений, тянущихся по обеим сторонам улицы на протяжении версты и более. Обыкновенно по одну сторону улицы расположены жилые дома, а по другую – хозяйственные строения».

Использованы данные из сборника «Материалы для географии и статистики России, собранных офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния» (С.-Петербург, 1863).

Открытки из коллекции В.ЛИХОДЕДОВА (СБ Беларусь Сегодня)