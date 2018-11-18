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В горецком автопарке №17 заработала мойка для большегрузов

19.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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«Приятель рассказывал, что в автопарке № 17 якобы открыли мойку для большегрузного транспорта. Не могла бы газета дать достоверную информацию: где моют, что и за сколько?»  С таким вопросом в редакцию обратился наш давний читатель Алексей Михайлович.

Действительно, уже полтора месяца Горецкий филиал Автопарк № 17 ОАО «Могилевоблавтотранс» оказывает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, жителям города Горки и района услуги по мойке автомобилей всех марок.

Мы встретились с директором Автопарка Дмитрием Марченко. Молодой руководитель этого «проблемного» для района предприятия два года отработал здесь главным инженером, а с января нынешнего возглавляет коллектив.

В горецком автопарке №17 заработала мойка для большегрузов
На мойке хозяйничает Александр Почтовый.

Дмитрий Анатольевич честно признался, что идея обустроить мойку именно для большегрузного транспорта, в том числе фур, принадлежит не ему, а бывшему директору, его предшественнику. Но одно дело что-то придумать. Совсем другое реализовать это на практике.

Пришлось приложить немалые усилия. До этого в автопарке было здание для мойки своего транспорта, где процесс наведения чистоты осуществлялся старым дедовским способом — при помощи шланга. Но прогресс шагнул вперед. Используя предоставленную государством льготу по снижению налога на недвижимость, некоторые средства отпустили на приобретение мощного керхера. Пришлось выполнить и ряд строительно-ремонтных работ, в некоторых помог коллектив ОАО «Строитель».

Разобрали второй этаж здания, установили высокие ворота, сделали в помещении пол. Создали в конце концов новое рабочее место.

 

А у директора Автопарка  № 17 большая надежда прежде всего на соседнее предприятие — ОАО «Молочные горки». Идут переговоры о подписании договора на оказание услуг обществу с солидным автопарком большегрузов. Но это не значит, что откажут другому предприятию или частнику. Готовы довести до чистоты, пока, к сожалению, без пены, любой транспорт.

И чтобы информация была полной, приведем ряд цифр. Во сколько же обойдется эта самая чистота клиентам автопарка?

Стоимость услуг по мойке грузовых автомобилей (по состоянию на середину ноября) — 9,35 руб., грузовых автомобилей с прицепом — 13,42 руб., прицепов и полуприцепов — 8,69 руб., автобусов — 10,37 руб., микроавтобусов — 8,82 руб., легковых — 7,33 руб.

Услуги автопарк оказывает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00. Нужную информацию можно узнать по тел. 5-25-48.

Тамара ИВАНОВИЧ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 
 
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