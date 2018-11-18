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Власть отчитается о проделанной работе

19.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Власть отчитается о проделанной работе

20 ноября заместитель председателя Вороновского районного исполнительного комитета Андрей Андреевич Карпович выступит с отчетом «Об актуальных вопросах социально-экономического развития района за 9 месяцев текущего года» перед трудовыми коллективами Вороновского участка почтовой связи Лидского районного узла почтовой связи Гродненского филиала РУП «Белпочта», Вороновского участка электросвязи Лидского районного узла электросвязи Гродненского филиала РУП «Белтелеком».

Встреча состоится в кабинете охраны труда Вороновского участка почтовой связи  в 8.30.

 

23 ноября заместитель председателя Вороновского районного исполнительного комитета Гражина Михайловна Крахмальчик выступит с отчетом «Об итогах социально-экономического развития района за 9 месяцев текущего года» перед работниками трудового коллектива филиала «Автомобильный парк №14 г.п. Вороново» и Вороновского филиала КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо».

 Встреча состоится в зале заседаний филиала «Автомобильный парк №14 г.п.Вороново» в 8.15.

 
 
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20 ноября заместитель председателя Вороновского районного исполнительного комитета Андрей Андреевич Карпович выступит с отчетом «Об актуальных вопросах...
 
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