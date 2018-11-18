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Участковый инспектор милиции — служба дни и ночи
19.11.2018 — Разное | Савецкая вёска
17 ноября — День образования службы участковых инспекторов милиции. Участковые инспекторы были и остаются гарантом обеспечения законности и правопорядка, стрежнем и кузницей кадров для органов внутренних дел. Во все времена служба участкового инспектора была нелегкой, хлопотной и насыщенной. Ведь участковый находится в гуще событий, в постоянном общении с людьми. Он стремится защищать добро и наказать зло, всегда готов прийти на помощь.
Дмитрий Жук — участковый инспектор Дрибинского районного отдела внутренних дел. Окончив Могилевский институт МВД Республики Беларусь, прибыл на службу подтверждать приобретенную в вузе теорию практическими навыками, чтобы двигаться вперед, развиваться, приносить людям пользу, укрепляя их веру в торжество справедливости. Он молод, энергичен, уверен в собственных силах, поэтому ему любые проблемы по плечу. Такие впечатления сложились то встречи с молодым участковым инспектором милиции Черневского сельского Совета, который делает первые шаги в своей ответственной должности. Окунувшись с головой в работу сельского участкового, Дмитрий с гордостью несет свою службу. За четыре месяца работы он успел познакомиться с жителями вверенного ему участка, оценить плюсы и минусы возложенных обязанностей.
— В мои обязанности входит следить за порядком на участке. Приходится общаться с дебоширами, злоупотребляющими спиртные напитки, с неблагополучными семьями, с условно-досрочно освобожденными из мест лишения свободы. Весь этот контингент я должен знать в лицо и к каждому найти свой подход. Применять силу — это последний аргумент, — объясняет участковый инспектор.— На все просьбы жителей стараюсь реагировать оперативно, принимать участие в жизни сельчан своего участка.
Как рассказал Дмитрий, за время его работы к нему обращались люди за помощью в усмирении дебоширов и семейных скандалистов, такие инциденты зачастую происходят под влиянием алкоголя, и если разговоры не помогают, то к нарушителям порядка применяются другие меры наказания.
По словам Дмитрия, на участке есть такие люди, которые негативно относятся к сотрудникам милиции, но основная масса людей относится с пониманием и уважением к службе участкового инспектора. Для себя молодой специалист не различает ни выходных, ни будней, потому что беда может постучаться в любой дом и в любое время. Поэтому он на службе всегда.
Молодому участковому инспектору милиции присуще организованность, инициативность, дисциплинированность, должное понимание своих служебных обязанностей, поэтому он всегда готов прийти на помощь людям.
В профессиональный праздник желаем Дмитрию успехов на службе и карьерного роста.
Людмила СВИРИДЕНКО
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17 ноября — День образования службы участковых инспекторов милиции. Участковые инспекторы были и остаются гарантом обеспечения законности и правопорядка,...
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