На главной площади Бреста устанавливают ёлку

В этом году значительно раньше начался процесс подготовки к Новому году . В 2016-м году это было в самом конце ноября .



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В прошлом, 2017 году, это тоже был конец ноября . А тут прямо чуть ли не середина - 19-е число, и вот праздник к нам приходит, похоже...



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Пока на площади установили только каркас, далее его украсят ветками елей и сосен, и к торжеству всё будет готово. Каркасы начали появляться и в других местах города - на Набережной, на Ковалёво и т.д.