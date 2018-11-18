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На главной площади Бреста устанавливают ёлку

19.11.2018 19:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В этом году значительно раньше начался процесс подготовки к Новому году. В 2016-м году это было в самом конце ноября.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60766.php

На главной площади Бреста устанавливают ёлку

В прошлом, 2017 году, это тоже был конец ноября. А тут прямо чуть ли не середина - 19-е число, и вот праздник к нам приходит, похоже...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60766.php

На главной площади Бреста устанавливают ёлку

Пока на площади установили только каркас, далее его украсят ветками елей и сосен, и к торжеству всё будет готово. Каркасы начали появляться и в других местах города - на Набережной, на Ковалёво и т.д.

 
 
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В этом году значительно раньше начался процесс подготовки к Новому году. В 2016-м году это было в самом конце ноября. В прошлом, 2017 году, это тоже был конец ноября. А...
 
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