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На главной площади Бреста устанавливают ёлку
19.11.2018 19:58 — Разное | Виртуальный Брест
В этом году значительно раньше начался процесс
В прошлом, 2017 году, это тоже
Пока на площади установили только каркас, далее его украсят ветками елей и сосен, и к торжеству всё будет готово. Каркасы начали появляться и в других местах города - на Набережной, на Ковалёво и т.д.
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В этом году значительно раньше начался процесс подготовки к Новому году. В 2016-м году это было в самом конце ноября. В прошлом, 2017 году, это тоже был конец ноября. А...
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