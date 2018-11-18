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"Позорище": Малахов утянул на дно Борисова и Шепелева

19.11.2018 22:00 — Разное | UDF  
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Скандальные шоу на федеральных каналах – подобных "Прямому эфиру" - следует закрыть. В засилье этого формата на российском телевидении виновны не только Малахов с Борисовым и Шепелевым.

Возлагать ответственность за появление подобного формата шоу лично на Андрея Малахова, Дмитрия Борисова или Дмитрия Шепелева неверно. Есть и другие ведущие, которые стали лицами таких скандальных программ. Но главное - это стало системной проблемой федеральных каналов, уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Я считаю, что пора уже полностью отказаться от этого формата на главных каналах России. Их, по сути, через федеральный бюджет финансируют граждане страны. Любые передачи на них должны быть визиткой государства – а не то, что мы видим сейчас. Все эти скандальные шоу нужно немедленно закрыть и забыть об этом формате как о страшном сне", – заявил Манукян в эксклюзивном интервью "Дням.Ру".

Эксперт убежден, что на федеральных телеканалах нужно демонстрировать больше детских программ и образовательных передач. Надо духовно обогащать телезрителей. "А с этим позорищем пора заканчивать", - подвел итог эксперт.


Комментарий эксперта касался появившихся ранее сообщений о том, что на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" за год почти полностью сменились сотрудники. Кроме того, зрители обрушились на шоумена и его детище с критикой после серии передач, посвященных Гогену Солнцеву и его жене-пенсионерке.

Особенно возмутились зрители после того, как Екатерина Терешкович, приревновав Гогена к собственной дочери, до крови избила Полину Давыдову в прямом эфире. У экспертов возникли сомнения в психическом здоровье женщины. А возмущенные пользователи оставили в Сети более 13 тысяч комментариев с критикой Малахова. Зрители решили написать петицию с просьбой закрыть "Прямой эфир".

Тем временем в окружении Малахова ситуацию вокруг "Прямого эфира" сравнивают с тонущим кораблем – с которого бегут крысы. С чем связан массовый исход сотрудников "Прямого эфира" – не уточняется.

 
 
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Скандальные шоу на федеральных каналах – подобных "Прямому эфиру" - следует закрыть.
 
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