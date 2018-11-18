"Позорище": Малахов утянул на дно Борисова и Шепелева

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Возлагать ответственность за появление подобного формата шоу лично наилиневерно. Есть и другие ведущие, которые стали лицами таких скандальных программ. Но главное - это стало системной проблемой федеральных каналов, уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдумезаявил Манукян в эксклюзивном интервью "Дням.Ру".Эксперт убежден, что на федеральных телеканалах нужно демонстрировать больше детских программ и образовательных передач. Надо духовно обогащать телезрителей.подвел итог эксперт.Комментарий эксперта касался появившихся ранее сообщений о том, что на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" за год почти полностью сменились сотрудники. Кроме того, зрители обрушились на шоумена и его детище с критикой после серии передач, посвященныхи его жене-пенсионерке.Особенно возмутились зрители после того, как, приревновав Гогена к собственной дочери, до крови избилав прямом эфире. У экспертов возникли сомнения в психическом здоровье женщины. А возмущенные пользователи оставили в Сети более 13 тысяч комментариев с критикой Малахова. Зрители решили написать петицию с просьбой закрыть "Прямой эфир".Тем временем в окружении Малахова ситуацию вокруг "Прямого эфира" сравнивают с. С чем связан массовый исход сотрудников "Прямого эфира" – не уточняется.