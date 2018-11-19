"АвтоВАЗ" готовит к дебюту ультрабюджетную версию хэтчбека XRay

Снимки «пятидверки» Lada в так называемой нулевой комплектации на своем сайте опубликовала «Российская газета» .





Самая доступная версия XRay, первые экземпляры которой уже начали собирать на «АвтоВАЗе», отличается 15-дюймовыми штампованными дисками, черными неокрашенными дверными ручками и отсутствием противотуманных фар, сообщает российское издание.





В «базе» у такого XRay будет подушка безопасности водителя, кондиционер, аудиоподготовка, подогрев передних сидений, ABS, системы стабилизации и помощи при старте в горку. Силовой агрегат — 1,6-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил и 5-ступенчатая «механика».





Сроки появления XRay в самом «бюджетном» исполнении и стоимость пока не называются. Предположительно, в России цены на новую версию XRay будут начинаться от 600 тысяч рублей (около 9 тысяч долларов по текущему курсу). В Беларуси стартовая стоимость XRay составляет 19 580 рублей.