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"АвтоВАЗ" готовит к дебюту ультрабюджетную версию хэтчбека XRay

20.11.2018 07:33 — Разное | Tut.by  
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Снимки «пятидверки» Lada в так называемой нулевой комплектации на своем сайте опубликовала «Российская газета».


Самая доступная версия XRay, первые экземпляры которой уже начали собирать на «АвтоВАЗе», отличается 15-дюймовыми штампованными дисками, черными неокрашенными дверными ручками и отсутствием противотуманных фар, сообщает российское издание.


В «базе» у такого XRay будет подушка безопасности водителя, кондиционер, аудиоподготовка, подогрев передних сидений, ABS, системы стабилизации и помощи при старте в горку. Силовой агрегат — 1,6-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил и 5-ступенчатая «механика».


Сроки появления XRay в самом «бюджетном» исполнении и стоимость пока не называются. Предположительно, в России цены на новую версию XRay будут начинаться от 600 тысяч рублей (около 9 тысяч долларов по текущему курсу). В Беларуси стартовая стоимость XRay составляет 19 580 рублей.

 
 
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Снимки "пятидверки" Lada в так называемой нулевой комплектации на своем сайте опубликовала "Российская газета".
 
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