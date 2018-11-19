Горецкие сухари получили золото в Минске

Продукция Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» стала победителем престижного республиканского конкурса смотра качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смаката-2018». Он прошел 23-26 октября в Минске в рамках Международного хлебного салона. Золотыми медалями отмечены сухари «Сустрэча» с семечками и «Любужские люкс» с изюмом, посыпанные сахаром.





По словам Натальи Шумской, начальника производственной лаборатории, коллектив предприятия освоил выпуск этой продукции с конца 2016 года. Сегодня есть уже 8 наименований сухарей. Кроме вышеуказанных, это «Сливочные аппетитные», «Молочная сказка», «Днепровские» с ароматом ванили, «Дзіцячы ласунак», диетические «Здобнушка» с небольшим содержанием сахара и жира. В месяц производится около 3 тонн этой вкусной, некалорийной и полезной продукции, которая пользуется большим спросом среди покупателей не только в нашем районе, но и по всей Беларуси.

Особенно популярны изготовленные по уникальным собственным рецептам сухари «Сустрэча» и «Любужские», которые и представили на выставку-дегустацию

В составе жюри были ведущие специалисты хлебопекарной и кондитерской промышленности нашей страны, представители Министерства здравоохранения, Министерства антимонопольного развития и торговли, ОО «Белорусского общества защиты прав потребителей». Оценка качества образцов продукции, участвовавшей в конкурсе в зашифрованном виде, происходила по органолептическим показателям в соответствии с госстандартом.

«Нам очень приятно, что высокое качество наших сухарей, их замечательный вкус и хорошую хрупкость по достоинству оценили наши покупатели и подтвердили эксперты. Кто раз попробовал наши полезные новинки, тот становится их настоящим фанатом и постоянно ищет на прилавках магазинов. Это заслуженный успех трудолюбивого и высокопрофессионального коллектива, который действительно творчески подходит к созданию рецептов и вкладывает частичку души в свою продукцию», — сказала Наталья Михайловна.





Даже названия здесь выбирают с фантазий. Разве можно отказаться от дружеского чаепития с сухарями с семечками «Сустрэча» в кругу семьи и друзей? А в названии сухарей «Любужские» увековечен один из прекрасных уголков Могилевщины, что актуально в Год малой родины.

В эти дни технологи предприятия работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции, чтобы к новогодним праздникам порадовать своих покупателей новыми вкусными и полезными изделиями. Какими именно — всех секретов раскрывать не стали

Директор филиала Дмитрий Губарев поздравляет коллектив и ветеранов предприятия с предстоящим профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, неисчерпаемой бодрости и энергии, достатка, успехов во всех делах и начинания. «Вместе мы сможем осуществить все наши производственные планы, — подчеркнул Дмитрий Владимирович и добавил: — Пусть дома ваши будут прочными и хлебосольными, отношения в семье — теплыми и ароматными, как свежеиспеченный хлеб. Ведь когда он на столе, мир в доме. Хочется, чтобы наши горецкие жители всегда отдавали предпочтение хлебобулочной и кондитерской продукции собственного производителя. Это ведь и налоговые поступления в районный бюджет».

В свою очередь поздравляем коллектив хлебозавода с заслуженной высокой победой, престижной наградой и профессиональным праздником. Желаем преумножить достигнутые результаты!

Елена АГЕЙЧИК

Фото Михаила ЛЕВЦОВА