|
С начала года инвесторы вложили в экономику Слуцкого района $2 млн.
20.11.2018 — Разное | Слуцк Город
За девять месяцев текущего года в экономику Слуцкого района иностранные инвесторы вложили 2 млн. долларов США,
Наибольшие суммы иностранных инвестиций были вложены в организации промышленности – 1,8 млн. долларов США, или 92,5% от общего объема поступивших иностранных инвестиций.
Основными инвесторами были субъекты хозяйствования Германии (63% от всех поступивших иностранных инвестиций).
Весь иностранный капитал за отчетный период был привлечен в форме прямых иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) составили 1,1 млн. долларов США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За девять месяцев текущего года в экономику Слуцкого района иностранные инвесторы вложили 2 млн. долларов США, пишет «Слуцкий край» со ссылкой на Главное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)