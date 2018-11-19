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С начала года инвесторы вложили в экономику Слуцкого района $2 млн.

20.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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С начала года инвесторы вложили в экономику Слуцкого района млн.

За девять месяцев текущего года в экономику Слуцкого района иностранные инвесторы вложили 2 млн. долларов США, пишет «Слуцкий край» со ссылкой на Главное статистическое управление Минской области. 

Наибольшие суммы иностранных инвестиций были вложены в организации промышленности – 1,8 млн. долларов США, или 92,5% от общего объема поступивших иностранных инвестиций.

Основными инвесторами были субъекты хозяйствования Германии (63% от всех поступивших иностранных инвестиций).

Весь иностранный капитал за отчетный период был привлечен в форме прямых иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) составили 1,1 млн. долларов США.

 
 
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За девять месяцев текущего года в экономику Слуцкого района иностранные инвесторы вложили 2 млн. долларов США, пишет «Слуцкий край» со ссылкой на Главное...
 
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