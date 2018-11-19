С начала года инвесторы вложили в экономику Слуцкого района $2 млн.





За девять месяцев текущего года в экономику Слуцкого района иностранные инвесторы вложили 2 млн. долларов США, пишет «Слуцкий край» со ссылкой на Главное статистическое управление Минской области.

Наибольшие суммы иностранных инвестиций были вложены в организации промышленности – 1,8 млн. долларов США, или 92,5% от общего объема поступивших иностранных инвестиций.

Основными инвесторами были субъекты хозяйствования Германии (63% от всех поступивших иностранных инвестиций).

Весь иностранный капитал за отчетный период был привлечен в форме прямых иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) составили 1,1 млн. долларов США.