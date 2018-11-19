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В Минске не покажут резонансный российский фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!"

20.11.2018 15:18 — Разное | Tut.by  
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В ноябре в России стартовал прокат картины Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!». Читатели TUT.BY заметили, что трейлер фильма крутился и в минских кинотеатрах, но на экранах кино так и не появилось. Узнали — почему.

В России прокатом картины занимается компания «Централ Партнершип». Их официальное представительство в Минске — ЗАО «БелИнФильм» — сообщило, что фильм не захотели показывать ни частные, ни государственные кинотеатры.

— Мы обсуждали прокат картины и предоставили кинотеарам так называемую «просмотровку» (диск или флешка с записанным фильмом. — Прим. TUT.BY). Столичные кинотеатры — как государственные, так и частные, не заинтересовались фильмом, — прокомментировали в прокатном отделе «БелИнФильма».

Стоит отметить, что на сегодня на странице фильма на «Кинопоиске» крайне низкая оценка — 2,3 балла. Отзывы читателей и критиков в основном единогласны: «Типичная официозная залепуха, созданная в соавторстве с алчностью» (Валерий Рокотов, «Новые известия»).

Сюжет фильма строится в то же время, что и Крымский мост. Из аннотации: «У Димы — молодого и дерзкого строителя — есть хобби: из каждой смены студенток-археологов выбрать самую красивую и именно ее завоевать. И в этот раз случилось бы так же, если бы не московский пиарщик. Он привез на стройку телевизионщиков из Америки, и, конечно, именно он — роскошный карьерист на белом кабриолете — покорит сердце Вари. Или нет? Пока два соперника наперегонки очаровывают её, горячий кавказец Берик (по паспорту Бернард!) пытается реализовать свою мечту — жениться на американке и уехать в Голливуд».

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Теги: Минск
 
 
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Читатели TUT.BY заметили, что трейлер фильма крутился и в минских кинотеатрах, но на экранах кино так и не появилось. Узнали - почему.
 
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