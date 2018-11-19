Власти Крыма рассказали о тайных инвесторах из США и ЕС

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Бизнес-проекты на полуострове реализуют компании из Италии, Германии, Восточной Европы и США, заявил первый замминистра экономического развития республики Андрей Кулик.

По словам Кулика, представители этих стран инвестируют в Крым, но не хотят афишировать свои имена из-за санкционного режима.

Чиновник уверяет также в успешности этих инвестиционных проектов. «Примеров тому множество. Это сельское хозяйство, ресторанное дело и гостиничный бизнес, переработка продуктов питания», – цитируют замминистра «Ведомости» .

Санкции США и Евросоюза запрещают западным компаниям вести бизнес в Крыму и инвестировать в экономику полуострова.