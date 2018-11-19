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Учитель-методист Забелышинской СШ Александр Степченко стал призером фестиваля “Лето – пора спортивная”

20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Республиканский фестиваль “Лето – пора спортивная” вот уже не первый год проводится в Беларуси. Он стартует с началом летних каникул, а итоги подводятся уже в сентябре.

Задачи Фестиваля в период самых больших школьных каникул увлечь ребят занятиями спортом и физической культурой, вовлечь учащихся в ряды сторонников здорового образа жизни; популяризировать олимпийские и не олимпийские виды спорта среди детей и подростков в условиях летней оздоровительной кампании.
Это непростые задачи в современных условиях, когда зачастую дети предпочитают проводить время не в спортивных залах или стадионах, а с гаджетами на диване. Но это не проблема для учителя физической культуры и здоровья Забелышинской СШ Александра Степченко: его ученики не просто сторонники ЗОЖ, но и победители многочисленных соревнований и состязаний.
По итогам республиканского фестиваля «Лето – пора спортивная» Александр Николаевич признан его победителем (Диплом II степени) в номинации «По страничкам спортивного лета». Поздравляем педагога с очередной победой, да и ребят тоже – с победой над ленью.

Соб. информ.

 
 
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Республиканский фестиваль “Лето – пора спортивная” вот уже не первый год проводится в Беларуси. Он стартует с началом летних каникул, а итоги подводятся уже в...
 
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Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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