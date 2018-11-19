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Учитель-методист Забелышинской СШ Александр Степченко стал призером фестиваля “Лето – пора спортивная”
20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Республиканский фестиваль “Лето – пора спортивная” вот уже не первый год проводится в Беларуси. Он стартует с началом летних каникул, а итоги подводятся уже в сентябре.
Задачи Фестиваля в период самых больших школьных каникул увлечь ребят занятиями спортом и физической культурой, вовлечь учащихся в ряды сторонников здорового образа жизни; популяризировать олимпийские и не олимпийские виды спорта среди детей и подростков в условиях летней оздоровительной кампании.
Соб. информ.
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Учитель-методист Забелышинской СШ Александр Степченко стал призером фестиваля “Лето – пора спортивная”
Республиканский фестиваль “Лето – пора спортивная” вот уже не первый год проводится в Беларуси. Он стартует с началом летних каникул, а итоги подводятся уже в...
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