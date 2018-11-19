Учитель-методист Забелышинской СШ Александр Степченко стал призером фестиваля “Лето – пора спортивная”

Республиканский фестиваль “Лето – пора спортивная” вот уже не первый год проводится в Беларуси. Он стартует с началом летних каникул, а итоги подводятся уже в сентябре.

Задачи Фестиваля в период самых больших школьных каникул увлечь ребят занятиями спортом и физической культурой, вовлечь учащихся в ряды сторонников здорового образа жизни; популяризировать олимпийские и не олимпийские виды спорта среди детей и подростков в условиях летней оздоровительной кампании.

Это непростые задачи в современных условиях, когда зачастую дети предпочитают проводить время не в спортивных залах или стадионах, а с гаджетами на диване. Но это не проблема для учителя физической культуры и здоровья Забелышинской СШ Александра Степченко: его ученики не просто сторонники ЗОЖ, но и победители многочисленных соревнований и состязаний.

По итогам республиканского фестиваля «Лето – пора спортивная» Александр Николаевич признан его победителем (Диплом II степени) в номинации «По страничкам спортивного лета». Поздравляем педагога с очередной победой, да и ребят тоже – с победой над ленью.

Соб. информ.