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В Ляховичи с профилактическим проектом «Предотврати болезнь – выбери жизнь!»

20.11.2018 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ляховичи - это пятый город области, куда с профилактической целью ранней диагностики онкологических заболеваний 14,15 ноября выезжала врачебная бригада областных специалистов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60777.php

В Ляховичи с профилактическим проектом «Предотврати болезнь – выбери жизнь!»

Состав врачей подобран с учетом структуры онкологической заболеваемости, в которой лидирующие позиции занимают злокачественные новообразования предстательной железы, кожи, молочной железы, тела матки, щитовидной железы. На площадях Ляховичской поликлиники был организован прием врачей-онкологов (маммолога, гинеколога, уролога, опухолей головы и шеи) во главе с главным врачом Брестского областного онкологического диспансера Лукьяновским Р.В. Посетителям была предоставлена возможность проконсультироваться у врачей-эндокринологов и, при необходимости, выполнить УЗИ щитовидной железы и анализ крови на гликированный гемоглобин. Личный прием вел врач-эндокринолог, главный врач Брестского эндокринологического диспансера Григорович А.С.

Наиболее востребованными среди врачей - врачи-маммологи, которые смогли осмотреть и проконсультировать 255 женщин, и врачи-эндокринологи, которыми выполнено 260 УЗИ щитовидной железы. Женщины, которым показана маммография, смогли выполнить это диагностическое исследование во время акции в передвижном рентгенодиагностическом кабинете «Скринэкспресс», который вместе со специалистами доставлен из г. Лунинца.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60777.php

В Ляховичи с профилактическим проектом «Предотврати болезнь – выбери жизнь!»

К врачу-дерматовенерологу Брестского областного кожно-венерологического диспансера Кожемяченко А.П. обратилось 142 человека, из них двум выданы направления на госпитализацию и 28 рекомендовано дообследование или лечение.

Неутешительны результаты ультразвукового исследования щитовидной железы – в 66,5% случаев выявлены изменения, которые в дальнейшем требуют более детального обследования.

Следует обратить внимание так же на результаты определения индекса массы тела, потому как у 70% обратившихся этот показатель имеет повышенный уровень.

Всего за 2 дня работы специалистами проведено 948 консультаций и 1149 диагностических исследований (УЗИ-диагностика щитовидной железы, забор крови для общего и биохимического анализа, определение липидного спектра и уровня глюкозы в крови, маммография, измерение АД, расчёт индекса массы тела).

Результат консультативно-диагностической работы одновременно радует и огорчает. Довольны тем, что за 2 дня работы смогли охватить более 500 человек, которые получили консультативную помощь специалистов областного уровня, однако около 80 из них (15,5%) придется пройти по дальнейшему рекомендованному маршруту для уточнения диагноза.

 
 
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Ляховичи - это пятый город области, куда с профилактической целью ранней диагностики онкологических заболеваний 14,15 ноября выезжала врачебная бригада областных...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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Нясвижскiя навiны
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