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Очередной номер «Полесской правды» завтра поступит в газетные киоски

20.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Очередной номер «Полесской правды» завтра поступит в газетные киоски

В следующем номере:

  • Дорогу осилит идущий. В День сельхозработника в торжественной обстановке была открыта обновлённая дорога по улице Томилова в Логишине.
  • Указом Президента Республики Беларусь медалью «За безупречную службу» 2-й степени награжден Пинский межрайонный прокурор Руслан Иванович Кравчук. Это его уже вторая государственная награда.
  • День, когда сбываются мечты. В дома жителей деревни Чухово и агрогородков Сошно и Новый Двор пришло голубое топливо.
  • Просторная игровая площадка для детей с качелями, горками и песочницей появилась в деревне Чухово
  • Лучшая из лучших медсестёр. В канун 100-летия системы Министерства труда и социальной защиты проведен конкурс профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра 2018 года». Его триумфатором стала представительница ГУ «Республиканский санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов» Наталья Струц.
  • Заместитель директора ФСУ «Эллада-Спорт» Дмитрий КИСЕЛЬ рассказал читателям газеты, каков был путь к финалу Кубка Пинского района по футболу у команд ОАО «Парохонское» и ДЮСШ Пинского района.

Дорогие друзья!

Если вы хотите читать свежий номер газеты в мобильном телефоне, на планшете или компьютере, пожалуйста, купите PDF-версию, бумажная версия «Полесской правды» всегда в наличии в киосках «Белсоюзпечати».

Оформить подписку на газету «Полесская правда» можно на любой адрес Беларуси. Совершить подписку можно как во всех почтовых отделениях страны, так и посредством системы «Интернет-подписка». Эта процедура займет всего несколько минут и кликов мышкой. Пошаговая инструкция здесь.

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Лоевский край
Новости Волковыска
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Заря над Неманам
Светлы шлях
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