Очередной номер «Полесской правды» завтра поступит в газетные киоски

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Дорогу осилит идущий. В День сельхозработника в торжественной обстановке была открыта обновлённая дорога по улице Томилова в Логишине.

Указом Президента Республики Беларусь медалью «За безупречную службу» 2-й степени награжден Пинский межрайонный прокурор Руслан Иванович Кравчук. Это его уже вторая государственная награда.

День, когда сбываются мечты. В дома жителей деревни Чухово и агрогородков Сошно и Новый Двор пришло голубое топливо.

Просторная игровая площадка для детей с качелями, горками и песочницей появилась в деревне Чухово

Лучшая из лучших медсестёр. В канун 100-летия системы Министерства труда и социальной защиты проведен конкурс профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра 2018 года». Его триумфатором стала представительница ГУ «Республиканский санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов» Наталья Струц.

Заместитель директора ФСУ «Эллада-Спорт» Дмитрий КИСЕЛЬ рассказал читателям газеты, каков был путь к финалу Кубка Пинского района по футболу у команд ОАО «Парохонское» и ДЮСШ Пинского района.

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